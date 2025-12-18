IND vs SA: टिकट रिफंड करने से BCCI ने झाड़ लिया पल्ला, जानें अब कैसे मिलेगा फैंस को अपना पैसा

IND vs SA T20 Match Ticket Refund Update: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन घने कोहरे की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और न ही टॉस हो पाया। इसके बाद फैंस लगातार अपने टिकट रिफंड की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर बीसीसीआई ने बड़ा अपडेट जारी किया है और साफ कर दिया है कि टिकट रिफंड की जिम्मेदारी बीसीसीआई की नहीं है। बोर्ड ने बताया है कि लखनऊ का स्टेडियम उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के तहत आता है और टिकट रिफंड की जिम्मेदारी भी यूपीसीए की ही है।