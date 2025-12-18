IND vs SA: टिकट रिफंड करने से BCCI ने झाड़ लिया पल्ला, जानें अब कैसे मिलेगा फैंस को अपना पैसा

लखनऊ टी20 रद्द होने के बाद अंपायर्स वापस जाते हुए (फोटो- BCCI)
IND vs SA T20 Match Ticket Refund Update: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन घने कोहरे की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और न ही टॉस हो पाया। इसके बाद फैंस लगातार अपने टिकट रिफंड की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर बीसीसीआई ने बड़ा अपडेट जारी किया है और साफ कर दिया है कि टिकट रिफंड की जिम्मेदारी बीसीसीआई की नहीं है। बोर्ड ने बताया है कि लखनऊ का स्टेडियम उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के तहत आता है और टिकट रिफंड की जिम्मेदारी भी यूपीसीए की ही है।
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने टिकट के पैसे लौटाने का निर्णय लिया है। टिकट रिफंड की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। इसकी जानकारी यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने दी। प्रेम मनोहर गुप्ता ने कहा कि गवर्निंग बॉडी द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में मैच के लिए टिकट खरीदने वाले दर्शकों को आसानी से रिफंड करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, "टिकट रिफंड की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह से शुरू होगी। जिन्होंने ऑनलाइन खरीदा है, उन्हें ऑनलाइन रिफंड किया जाएगा। सिर्फ सर्विस चार्ज काटे जाएंगे। बाकी, सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं जिन लोगों ने ऑफलाइन टिकट खरीदा है, उन्हें रिफंड करने के लिए, हम इकाना स्टेडियम में बूथ लगाने जा रहे हैं। रिफंड का प्रोसेस वहीं से शुरू होगा और इसके लिए अखबारों में एक विज्ञापन दिया जाएगा। सभी दर्शकों को सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे।"
गुप्ता ने कहा, "हमें बहुत दुख है कि मैच नहीं हो पाया। हमने मैच के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं। हम अपने सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं जो मैच देखने की उम्मीद में दूर-दूर से आए थे। उन्होंने अपना समय दिया, लेकिन भगवान की मर्जी से मैच नहीं हो पाया।"
