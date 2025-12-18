ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने रचा इतिहास, पहली बार बना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन

इस मुकाबले की बात करें तो हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ईशान किशन और विराट सिंह ने झारखंड की पारी की शुरुआत की, लेकिन 3 के स्कोर पर पहले ही ओवर में पहला विकेट गिर गया और विराट सिंह सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन को कुमार कुशाग्र का साथ मिला और दोनों ने मिलकर 177 रन जोड़े। ईशान किशन ने 45 गेंदों में शतक ठोका और 49 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 10 छक्के लगाए। अगले ही ओवर में कुमार कुशाग्र भी पवेलियन लौट गए, जिन्होंने 38 गेंदों में 81 रनों की तूफानी पारी खेली।