ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने रचा इतिहास, पहली बार बना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन

झारखंड बना चैंपियन (फोटो- BCCI)
SMAT 2025 Final: गुरुवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के खिताबी मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को हराकर पहली बार खिताब जीत लिया है। पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 262 रन बनाए, जिसमें कप्तान ईशान किशन का शानदार शतक शामिल था। 263 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा की टीम 193 रन पर ही ऑलआउट हो गई और 69 रन से मुकाबला हार गई। यह झारखंड का अब तक का सिर्फ दूसरा घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट खिताब है। इससे पहले टीम ने 2010-11 में विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा किया था।
इस मुकाबले की बात करें तो हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ईशान किशन और विराट सिंह ने झारखंड की पारी की शुरुआत की, लेकिन 3 के स्कोर पर पहले ही ओवर में पहला विकेट गिर गया और विराट सिंह सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन को कुमार कुशाग्र का साथ मिला और दोनों ने मिलकर 177 रन जोड़े। ईशान किशन ने 45 गेंदों में शतक ठोका और 49 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 10 छक्के लगाए। अगले ही ओवर में कुमार कुशाग्र भी पवेलियन लौट गए, जिन्होंने 38 गेंदों में 81 रनों की तूफानी पारी खेली।
इसके बाद अनुकूल रॉय और रॉबिन मिंज ने आखिरी ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने आखिरी 30 गेंदों में 75 रन कूट डाले। अनुकूल रॉय 20 गेंदों में 40 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि रॉबिन मिंज ने 14 गेंदों में 31 रन बनाए। हरियाणा की ओर से अंशुल कंबोज, सुमित कुमार और सुमित जाखड़ ने एक-एक विकेट हासिल किया। इस दौरान अमित राणा सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए और उन्होंने तीन ओवर में 48 रन खर्च किए।
263 रन का लक्ष्य सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल का सबसे बड़ा टारगेट था। हरियाणा की शुरुआत बेहद खराब रही और सिर्फ 36 रन पर उसके तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज यशवर्धन दलाल ने 22 गेंदों में 53 रनों की पारी खेलकर उम्मीद जगाई। उनके साथ निशांत सिंधु ने भी 15 गेंदों में ताबड़तोड़ 31 रन बनाए, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद हरियाणा की पारी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अंत में हरियाणा की टीम 18.3 ओवर में 193 रन पर ऑलआउट हो गई। झारखंड ने 69 रनों से मुकाबला जीतकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया।
