IND vs SA: कोहरे की वजह से मैच रद्द होने पर क्या दर्शकों को मिलेगा टिकट रिफ़ंड? जानें BCCI का यह नियम

India vs South Africa T20: लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में करीब तीन साल बाद कोई अंतरराष्ट्रीय मैच होने वाला था। दर्शकों में उत्साह चरम पर था, लेकिन वह शाम जश्न की बजाय निराशा, गुस्से और टूटे दिलों की कहानी बनकर रह गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला चौथा टी20 मैच घने कोहरे के कारण एक भी गेंद डाले बिना रद्द करना पड़ा, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों का उत्साह पलभर में ठंडा पड़ गया।