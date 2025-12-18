IND vs SA: कोहरे की वजह से मैच रद्द होने पर क्या दर्शकों को मिलेगा टिकट रिफ़ंड? जानें BCCI का यह नियम

IND vs SA: घने कोहरे की वजह से रद्द हुआ चौथा टी20 मुक़ाबला (photo -EspncricInfo)
India vs South Africa T20: लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में करीब तीन साल बाद कोई अंतरराष्ट्रीय मैच होने वाला था। दर्शकों में उत्साह चरम पर था, लेकिन वह शाम जश्न की बजाय निराशा, गुस्से और टूटे दिलों की कहानी बनकर रह गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला चौथा टी20 मैच घने कोहरे के कारण एक भी गेंद डाले बिना रद्द करना पड़ा, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों का उत्साह पलभर में ठंडा पड़ गया।
बार-बार निरीक्षण के बावजूद दृश्यता में कोई सुधार नहीं हुआ। करीब दो घंटे से अधिक इंतजार के बाद अंपायरों ने रात 9:25 बजे मैच को आधिकारिक रूप से रद्द घोषित कर दिया। ठंड में घंटों बैठे दर्शकों का सब्र उस समय टूट गया और स्टेडियम में नाराजगी की लहर दौड़ गई।
कई प्रशंसकों के लिए यह महज एक व्यर्थ बीती शाम नहीं थी, बल्कि इससे कहीं अधिक दर्दनाक अनुभव था। एक दर्शक ने बताया कि मैच का टिकट खरीदने के लिए उन्होंने तीन बोरा गेहूं बेच दिए थे। कई लोगों ने दिसंबर के महीने में उत्तर भारत में रात में मैच आयोजित करने के फैसले पर सवाल उठाए, क्योंकि इस मौसम में कोहरा अक्सर खेल और यातायात दोनों में बाधा डालता है।
एक प्रशंसक ने कहा, "अगर मैच दिन में कराया जाता तो बेहतर होता। टिकट के पैसे वापस मिलने से कुछ नहीं होता, हम तो भारतीय टीम को खेलते हुए देखना चाहते थे।" आगरा से लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए एक दर्शक ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "मैं भारतीय टीम का बहुत बड़ा फैन हूं। मैच देखने के लिए सुबह जल्दी घर से निकला था और अब बेहद दुखी हूं।"
स्टेडियम से बाहर निकलते समय दर्शकों की मांग और मुखर हो गई। एक फैन ने कहा, "बीसीसीआई को इस मौसम में लखनऊ में मैच नहीं कराने चाहिए थे, शेड्यूलिंग ज्यादा सोच-समझकर की जानी चाहिए।" दूसरे ने सहमति जताते हुए जोड़ा, "यहां दिसंबर में कोहरे की गंभीरता सभी को पता है। वेन्यू को बदला भी जा सकता था।"
बीसीसीआई की नीति के अनुसार, बिना खेल शुरू हुए रद्द हुए मैच के टिकटों का पूरा रिफंड दिया जाएगा, लेकिन दर्शकों का मानना है कि पैसा उस अनुभव की भरपाई नहीं कर सकता जिसके लिए उन्होंने समय, मेहनत और पैसा खर्च किया था। अब यह टी20 सीरीज 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होने वाले पांचवें और निर्णायक मुकाबले के साथ आगे बढ़ेगी, मगर लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह रात हमेशा ठंड, खाली स्कोरबोर्ड और अधूरी उम्मीदों की याद के रूप में रहेगी।
