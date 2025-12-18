18 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

SMAT 2025 FINAL: ख़िताबी मुक़ाबले में चहल की हरियाणा से भिड़ेगी ईशान किशन की झारखंड, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। इसके अलावा आप फ़ाइनल मुक़ाबले की लाइव-स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 18, 2025

Haryana vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 final

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला हरियाणा और झारखंड के बीच खेला जाएगा। (Photo - BCCI Domestic/X)

Haryana vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 final: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला हरियाणा और झारखंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने आज तक यह टूर्नामेंट नहीं जीता है। ऐसे में इस बार नया चैम्पियन मिलना तय है। एक तरफ हरियाणा टीम में जहां युजवेंद्र चहल, अंशुल कंबोज और अंकित कुमार जैसे स्टार खिलाड़ी हैं। वहीं झारखंड में इशान किशन, रॉबिन मिंज और अनुकूल रॉय जैसे उभरते सितारे हैं।

झारखंड ने एलीट ग्रुप D में शानदार प्रदर्शन करते हुए सात में से सात मैच जीतकर 28 अंकों के साथ टॉप किया। वहीं, हरियाणा ने एलीट ग्रुप C में पांच जीत के साथ 20 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। सुपर लीग चरण में हरियाणा ने तीन में से दो मैच जीतकर ग्रुप A में 8 अंकों के साथ टॉप किया। वहीं झारखंड ने भी दो जीत के दम पर सुपर लीग ग्रुप B में 8 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया।

Haryana vs Jharkhand SMAT 2025 FINAL: कब खेला जाएगा हरियाणा और झारखंड के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला?
हरियाणा और झारखंड के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला गुरुवार यानि 18 दिसंबर को खेला जाएगा।

Haryana vs Jharkhand SMAT 2025 FINAL: कहां खेला जाएगा हरियाणा और झारखंड के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला?
हरियाणा और झारखंड के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा।

Haryana vs Jharkhand SMAT 2025 FINAL: कब शुरू होगा हरियाणा और झारखंड के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला?
हरियाणा और झारखंड के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 4 बजे होगा।

Haryana vs Jharkhand SMAT 2025 FINAL: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा हरियाणा और झारखंड के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला?
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

Haryana vs Jharkhand SMAT 2025 FINAL: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस टूर्नामेंट की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।

दोनों टीमों का स्क्वाड -

हरियाणा: अंकित कुमार (कप्तान), युवराज सिंह, निशांत सिंधु, सुमित कुमार, पार्थ वत्स, युजवेंद्र चहल, अंशुल कंबोज, अनुज ठकराल, सामंत जाखड़, विवेक कुमार, अर्श रंगा, भुवन रोहिल्ला, मयंक शांडिल्य, आशीष सिवाच, यशवर्धन दलाल

झारखंड: इशान किशन (कप्तान), पंकज कुमार, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, विराट सिंह, अनुकूल रॉय, उत्कर्ष सिंह, बाल कृष्णा, सुशांत मिश्रा, अमित कुमार, एमडी कौनैन कुरेशी, मनीष, राजनदीप सिंह, सौरभ शेखर, शुभ शर्मा, विकास सिंह

Team India preparation for Asia Cup 2025

