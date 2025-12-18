SMAT 2025 FINAL: ख़िताबी मुक़ाबले में चहल की हरियाणा से भिड़ेगी ईशान किशन की झारखंड, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

झारखंड ने एलीट ग्रुप D में शानदार प्रदर्शन करते हुए सात में से सात मैच जीतकर 28 अंकों के साथ टॉप किया। वहीं, हरियाणा ने एलीट ग्रुप C में पांच जीत के साथ 20 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। सुपर लीग चरण में हरियाणा ने तीन में से दो मैच जीतकर ग्रुप A में 8 अंकों के साथ टॉप किया। वहीं झारखंड ने भी दो जीत के दम पर सुपर लीग ग्रुप B में 8 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया।