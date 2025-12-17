IND vs SA: फिर चोटिल हुए शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से हुए बाहर, क्या संजू करेंगे ओपनिंग?

यह चोट गिल के लिए लगातार दूसरी झटका है, क्योंकि हाल ही में नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान उन्हें गर्दन की गंभीर चोट लगी थी, जिससे वे वनडे सीरीज भी मिस कर चुके थे। खराब फॉर्म में चल रहे गिल की यह अनुपस्थिति भारतीय टीम के लिए आगामी टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी के लिहाज से बड़ा झटका है। 2025 में उन्होंने 15 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में मात्र 24.25 की औसत और 137.26 के स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 47 रहा और एक भी अर्धशतक नहीं लगा।