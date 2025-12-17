IND vs SA: फिर चोटिल हुए शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से हुए बाहर, क्या संजू करेंगे ओपनिंग?

शुभमन गिल एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए हैं। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Shubman Gill, India vs South Africa T20 Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के बचे हुए दो मुकाबलों से भारतीय उप-कप्तान तथा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल बाहर हो गए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, गिल को ट्रेनिंग सेशन के दौरान पैर की अंगुली में चोट लगी है।
यह चोट गिल के लिए लगातार दूसरी झटका है, क्योंकि हाल ही में नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान उन्हें गर्दन की गंभीर चोट लगी थी, जिससे वे वनडे सीरीज भी मिस कर चुके थे। खराब फॉर्म में चल रहे गिल की यह अनुपस्थिति भारतीय टीम के लिए आगामी टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी के लिहाज से बड़ा झटका है। 2025 में उन्होंने 15 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में मात्र 24.25 की औसत और 137.26 के स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 47 रहा और एक भी अर्धशतक नहीं लगा।
इस सीरीज में भी गिल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पहले तीन मैचों में उन्होंने केवल 32 रन जोड़े। गिल की गैरमौजूदगी में विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जो टीम के लिए सकारात्मक हो सकती है। सैमसन ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद ओपनिंग में शानदार फॉर्म दिखाई थी। उस साल उन्होंने 13 मैचों में 43.60 की औसत और लगभग 183 के स्ट्राइक रेट से 436 रन बनाए थे, जिसमें तीन शतक शामिल हैं। संजू एक कैलेंडर ईयर में तीन शतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं।
भारत इस समय सीरीज में 2-1 से आगे है और चौथा मैच लखनऊ में कोहरे के कारण देरी से शुरू हो रहा है। टीम इंडिया की नजरें इस मुकाबले को जीत सीरीज पर कब्जा जमान पर होंगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका इस मुक़ाबले को जीत सीरीज में बराबरी करना चाहेगा। फिलहाल भारत 2-1 से आगे चल रहा है।
