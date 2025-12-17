T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले इस टीम ने कप्तान को दिखा दिया बाहर का रास्ता, इस खिलाड़ी को दी कमान

ICC T20 WorldCup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसकी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। इस वर्ल्ड कप में पहली बार इटली की टीम भी हिस्सा लेने वाली है। यह पहली बार है जब इटली की क्रिकेट टीम किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में दिखेगी। लेकिन टूर्नामेंट के लिए टीम अनाउंस होने से पहले ही इटली के खेमे से बड़ी खबर आ रही है। टीम के नियमित कप्तान जो बर्न्स अब स्क्वॉड से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह अनुभवी बल्लेबाज वेन मैडसन को टीम की कमान सौंपी गई है।