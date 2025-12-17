17 दिसंबर 2025,

T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले इस टीम ने कप्तान को दिखा दिया बाहर का रास्ता, इस खिलाड़ी को दी कमान

टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में अब दो माह से भी कम का समय बचा है, लेकिन इससे पहले ही इतिहास में पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली इटली की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के नियमित कप्तान जो बर्न्स बाहर हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 17, 2025

Italt Team

इटली ने किया आईसीसी टी20 वर्ल्डकप के लिए क्वालिफाई (फोटो- ICC)

ICC T20 WorldCup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसकी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। इस वर्ल्ड कप में पहली बार इटली की टीम भी हिस्सा लेने वाली है। यह पहली बार है जब इटली की क्रिकेट टीम किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में दिखेगी। लेकिन टूर्नामेंट के लिए टीम अनाउंस होने से पहले ही इटली के खेमे से बड़ी खबर आ रही है। टीम के नियमित कप्तान जो बर्न्स अब स्क्वॉड से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह अनुभवी बल्लेबाज वेन मैडसन को टीम की कमान सौंपी गई है।

वेन मैडसन होंगे नए कप्तान

जो बर्न्स की अगुवाई में इटली ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के यूरोपियन क्वालिफायर्स में दूसरे स्थान पर रहकर टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही कप्तान टीम से बाहर हो गए हैं। इटालियन क्रिकेट फेडरेशन ने बताया कि बर्न्स और फेडरेशन के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और कोई भी औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। इसके बाद अब टीम की कमान 41 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज वेन मैडसन को सौंप दी गई है। फेडरेशन ने बर्न्स को इटली के लिए उनके योगदान के लिए धन्यवाद कहा।

इटली पहली बार आईसीसी के टूर्नामेंट में

इटली की टीम पहली बार किसी ग्लोबल क्रिकेट टूर्नामेंट का हिस्सा होने वाली है। नीदरलैंड्स में आयोजित हुए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के यूरोपियन रीजनल क्वालिफायर्स में इटली, नीदरलैंड्स के बाद दूसरे स्थान पर रही, जिससे उन्हें सीधे वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया। इटली की टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप C में होगी, जहां वह इंग्लैंड, बांग्लादेश, नेपाल और वेस्टइंडीज से भिड़ेंगी। इटली टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में 9 फरवरी को खेलेगा।

टूर्नामेंट से पहले इटली आयरलैंड के साथ दुबई में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा, जो 23 जनवरी से शुरू होने जा रही है। यह इटली की आईसीसी की किसी फुल मेंबर टीम के साथ पहली बाइलेटरल सीरीज होगी।





