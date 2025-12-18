18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के लिए कर्नाटक टीम का ऐलान, इस स्टार खिलाड़ी की कप्तानी में खेलेंगे केएल राहुल-पडिक्कल और प्रसिद्ध कृष्णा

कर्नाटक को ग्रुप ए में झारखंड, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ रखा गया है। टीम अपने लीग मैच अहमदाबाद में खेलेगी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट में टीम के नहीं पहुंचने के बावजूद मयंक अग्रवाल को कप्तान बनाए रखा गया है। करुण नायर उपकप्तान हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 18, 2025

Vijay Hazare Trophy

विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखेंगे केएल राहुल और ऋषभ पंत (Photo - BCCI/X)

Karnataka Squad for Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 के लिए कर्नाटक की टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। गत विजेता कर्नाटक को ग्रुप ए में रखा गया है और वह अपने अभियान की शुरुआत 24 दिसंबर से करेगी।

मयंक अग्रवाल करेंगे कप्तानी

टीम की कप्तानी मयंक अग्रवाल के कंधों पर है, जबकि रणजी ट्रॉफी में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले करुण नायर को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। येरे गौड़ मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे, वहीं मंसूर अली खान गेंदबाजी कोच और शबरीश मोहन फील्डिंग कोच के रूप में टीम का साथ देंगे।

केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ की थी कप्तानी

हाल ही में केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी संभाली थी, जिसमें भारत ने मेहमान टीम को 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम की थी। उनकी वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी। इसी तरह, प्रसिद्ध कृष्णा के शामिल होने से कर्नाटक के गेंदबाजी आक्रमण में और अधिक अनुभव जुड़ जाएगा। हालांकि तेज गेंदबाज विद्वाथ कवरप्पा और विद्याधर पटेल मुख्य टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन टीम के साथ अहमदाबाद जाएंगे और मैच ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहेंगे।

इन खिलाड़ियों को भी मिला मौका

पिछले महीने अंडर-23 स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हर्षिल धर्माणी और ध्रुव प्रभाकर को भी मौका दिया गया है। स्पिन विभाग में लेफ्ट-आर्म स्पिनर श्रीशा अचर को एकमात्र स्पेशलिस्ट स्लो गेंदबाज के रूप में टीम में जगह मिली है। ग्रुप ए में कर्नाटक का मुकाबला तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, केरल और त्रिपुरा जैसी मजबूत टीमों से होगा।

भारतीय टीम के कई स्टार खिलाड़ी खेलेंगे VHT

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की टी20 सीरीज 19 दिसंबर को समाप्त हो रही है, जिसके बाद 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होगी। इस बीच लगभग तीन सप्ताह का अंतराल है, जिसका उपयोग कई भारतीय खिलाड़ी अपने-अपने राज्य की ओर से 50 ओवर की इस घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कर रहे हैं। इसी कड़ी में विराट कोहली और ऋषभ पंत को भी दिल्ली की संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया जा चुका है।

कर्नाटक की टीम: मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, केएल श्रीजीत, अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल, विजयकुमार वैशाक, मनवंत कुमार, श्रीशा अचर, अभिलाष शेट्टी, बीआर शरत, हर्षिल धर्माणी, ध्रुव प्रभाकर, केएल राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा।

ये भी पढ़ें

जसप्रीत बुमराह का एयरपोर्ट पर फैन से हुआ झगड़ा, वार्निंग देने के बाद भी नहीं माना तो छीना मोबाइल, देखें Video
क्रिकेट
Jasprit Bumrah Viral Video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 09:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के लिए कर्नाटक टीम का ऐलान, इस स्टार खिलाड़ी की कप्तानी में खेलेंगे केएल राहुल-पडिक्कल और प्रसिद्ध कृष्णा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

SMAT 2025 FINAL: ख़िताबी मुक़ाबले में चहल की हरियाणा से भिड़ेगी ईशान किशन की झारखंड, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

Haryana vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 final
क्रिकेट

आर अश्विन ने आईपीएल नीलामी में सीएसके की रणनीति पर उठाए सवाल

R Ashwin on CSK strategy at IPL Auction
क्रिकेट

बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड ने BPL टी20 लीग की ओपनिंग सेरेमनी

BPL opening ceremony postpones
क्रिकेट

जसप्रीत बुमराह का एयरपोर्ट पर फैन से हुआ झगड़ा, वार्निंग देने के बाद भी नहीं माना तो छीना मोबाइल, देखें Video

Jasprit Bumrah Viral Video
क्रिकेट

IND vs SA: फिर चोटिल हुए शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से हुए बाहर, क्या संजू करेंगे ओपनिंग?

Team India preparation for Asia Cup 2025
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.