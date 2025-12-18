Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के लिए कर्नाटक टीम का ऐलान, इस स्टार खिलाड़ी की कप्तानी में खेलेंगे केएल राहुल-पडिक्कल और प्रसिद्ध कृष्णा

हाल ही में केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी संभाली थी, जिसमें भारत ने मेहमान टीम को 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम की थी। उनकी वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी। इसी तरह, प्रसिद्ध कृष्णा के शामिल होने से कर्नाटक के गेंदबाजी आक्रमण में और अधिक अनुभव जुड़ जाएगा। हालांकि तेज गेंदबाज विद्वाथ कवरप्पा और विद्याधर पटेल मुख्य टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन टीम के साथ अहमदाबाद जाएंगे और मैच ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहेंगे।