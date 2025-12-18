Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के लिए कर्नाटक टीम का ऐलान, इस स्टार खिलाड़ी की कप्तानी में खेलेंगे केएल राहुल-पडिक्कल और प्रसिद्ध कृष्णा

विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखेंगे केएल राहुल और ऋषभ पंत (Photo - BCCI/X)
Karnataka Squad for Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 के लिए कर्नाटक की टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। गत विजेता कर्नाटक को ग्रुप ए में रखा गया है और वह अपने अभियान की शुरुआत 24 दिसंबर से करेगी।
टीम की कप्तानी मयंक अग्रवाल के कंधों पर है, जबकि रणजी ट्रॉफी में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले करुण नायर को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। येरे गौड़ मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे, वहीं मंसूर अली खान गेंदबाजी कोच और शबरीश मोहन फील्डिंग कोच के रूप में टीम का साथ देंगे।
हाल ही में केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी संभाली थी, जिसमें भारत ने मेहमान टीम को 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम की थी। उनकी वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी। इसी तरह, प्रसिद्ध कृष्णा के शामिल होने से कर्नाटक के गेंदबाजी आक्रमण में और अधिक अनुभव जुड़ जाएगा। हालांकि तेज गेंदबाज विद्वाथ कवरप्पा और विद्याधर पटेल मुख्य टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन टीम के साथ अहमदाबाद जाएंगे और मैच ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहेंगे।
पिछले महीने अंडर-23 स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हर्षिल धर्माणी और ध्रुव प्रभाकर को भी मौका दिया गया है। स्पिन विभाग में लेफ्ट-आर्म स्पिनर श्रीशा अचर को एकमात्र स्पेशलिस्ट स्लो गेंदबाज के रूप में टीम में जगह मिली है। ग्रुप ए में कर्नाटक का मुकाबला तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, केरल और त्रिपुरा जैसी मजबूत टीमों से होगा।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की टी20 सीरीज 19 दिसंबर को समाप्त हो रही है, जिसके बाद 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होगी। इस बीच लगभग तीन सप्ताह का अंतराल है, जिसका उपयोग कई भारतीय खिलाड़ी अपने-अपने राज्य की ओर से 50 ओवर की इस घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कर रहे हैं। इसी कड़ी में विराट कोहली और ऋषभ पंत को भी दिल्ली की संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया जा चुका है।
कर्नाटक की टीम: मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, केएल श्रीजीत, अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल, विजयकुमार वैशाक, मनवंत कुमार, श्रीशा अचर, अभिलाष शेट्टी, बीआर शरत, हर्षिल धर्माणी, ध्रुव प्रभाकर, केएल राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा।
