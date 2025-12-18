जसप्रीत बुमराह का एयरपोर्ट पर फैन से हुआ झगड़ा, वार्निंग देने के बाद भी नहीं माना तो छीना मोबाइल, देखें Video

Jasprit Bumrah Viral Video: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रहे टीम इंडिया के स्‍टार गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, बुमराह का एयरपोर्ट पर एक फैन के साथ झगड़ा हो गया, जहां वह चेक-इन लाइन में खड़े थे। फैन बिना इजाजत के भारतीय तेज गेंदबाज के साथ सेल्फी वीडियो बना रहा था। बुमराह ने पहले फैन को ऐसा नहीं करने की वार्निंग दी, लेकिन फैन ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद जसप्रीत ने फैन का फोन छीनकर फेंक दिया।