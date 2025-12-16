IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन ने रचा इतिहास बने IPL मिनी ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन। (फोटो- ESPNcricinfo)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए ऑक्शन शुरू हो गया है। इसके पहले सेट मेें आए ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच चली बिडिंग वॉर में आखिरकार केकेआर ने बाजी मार ली।
कैमरून ग्रीन के लिए राजस्थान रॉयल्स (RR), CSK और KKR ने बोली लगाई। लेकिन RR ने 13.40 करोड़ पर ही छोड़ दिया। फिर CSK इस बिड में कूद गया और 25 करोड़ तक बोली लगाई। लेकिन आखिरकार KKR ने बाजी मार ली और 25.20 करोड़ में अपनी स्क्वॉड में शामिल किया। इसी के साथ ही ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा मिनी ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए।
ग्रीन ने आईपीएल के 29 मैचों में 707 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 153.70 और औसत 41.59 का रहा। इसके अलावा गेंदबाजी में उनके नाम 16 विकेट भी हैं। वे ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हैं और पॉवरप्ले में गेंदबाजों की लय बिगाड़ सकते हैं। पिछले सीजन में ग्रीन चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। उससे पहले वह RCB के साथ थे, उन्हें मुंबई से 17.5 करोड़ रुपए में ट्रेड किया गया था।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस बार के ऑक्शन से विदेशी खिलाड़ियों को मिलने वाली अधिकतम राशि को निर्धारित कर दिया है। इस नए नियम के अनुसार, मिनी ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी को अधिकतम 18 करोड़ रुपए ही मिल सकते हैं। अगर इससे ज्यादा की बोली लगती है तो शेष राशि बीसीसीआई के प्लेयर वेलफेयर फंड में चली जाएगी।
कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), सुनील नरेन, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, रोवमन पॉवेल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, कैमरन ग्रीन और उमरान मलिक।
आईपीएल नीलामी 2026