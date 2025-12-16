IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन ने रचा इतिहास बने IPL मिनी ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़

ग्रीन ने आईपीएल के 29 मैचों में 707 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 153.70 और औसत 41.59 का रहा। इसके अलावा गेंदबाजी में उनके नाम 16 विकेट भी हैं। वे ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हैं और पॉवरप्ले में गेंदबाजों की लय बिगाड़ सकते हैं। पिछले सीजन में ग्रीन चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। उससे पहले वह RCB के साथ थे, उन्हें मुंबई से 17.5 करोड़ रुपए में ट्रेड किया गया था।