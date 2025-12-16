उधर IPL Auction पर थीं सबकी नजरें, इधर टीम इंडिया ने मचा दिया गदर, दर्ज की 315 रन से धमाकेदार जीत

भारत की अंडर 19 टीम (फोटो- BCCI)
India U19 vs Malaysia U19 Score: अंडर-19 एशिया कप 2025 के अपने तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने मलेशिया को 315 रन से हरा दिया। यह भारतीय टीम की लगातार तीसरी जीत है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 408 रन बनाए, जिसमें अभिज्ञान कुंडू ने 125 गेंदों में 17 चौके और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 209 रन बनाए। 409 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मलेशिया की टीम सिर्फ 93 रन पर ढेर हो गई। यह मलेशिया की लगातार तीसरी हार है और वह टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है और उसका सामना बांग्लादेश या श्रीलंका से होगा।
इस मुकाबले में मलेशिया ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई। आयुष म्हात्रे 14 रन बनाकर आउट हो गए, इसके बाद विहान मल्होत्रा भी सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी ने पारी संभाली। सूर्यवंशी ने 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 50 रन बनाते ही वह पवेलियन लौट गए। इसके बाद वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू ने टीम इंडिया का मोर्चा संभाला और दोनों ने मिलकर टीम को 300 के करीब पहुंचा दिया। जब टीम इंडिया 300 रन से सिर्फ 4 रन पीछे थी, तब वेदांत त्रिवेदी अपने शतक से चूक गए और 90 रन बनाकर आउट हो गए।
हालांकि, अभिज्ञान कुंडू एक छोर पर जम चुके थे। उन्होंने पहले अपना शतक पूरा किया और फिर निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर दोहरा शतक पूरा किया। 409 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मलेशिया की शुरुआत बेहद खराब रही और तीसरे ओवर में ही उनका पहला विकेट गिर गया। दोनों सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मलेशिया की ओर से सिर्फ हमजा पंजी ने 35 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को पार नहीं कर सका और पूरी टीम 32.1 ओवर में 93 रन पर ढेर हो गई।
