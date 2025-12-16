उधर IPL Auction पर थीं सबकी नजरें, इधर टीम इंडिया ने मचा दिया गदर, दर्ज की 315 रन से धमाकेदार जीत

इस मुकाबले में मलेशिया ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई। आयुष म्हात्रे 14 रन बनाकर आउट हो गए, इसके बाद विहान मल्होत्रा भी सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी ने पारी संभाली। सूर्यवंशी ने 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 50 रन बनाते ही वह पवेलियन लौट गए। इसके बाद वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू ने टीम इंडिया का मोर्चा संभाला और दोनों ने मिलकर टीम को 300 के करीब पहुंचा दिया। जब टीम इंडिया 300 रन से सिर्फ 4 रन पीछे थी, तब वेदांत त्रिवेदी अपने शतक से चूक गए और 90 रन बनाकर आउट हो गए।