16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 Auction: दिल्ली कैपिटल्स ने इन खिलाड़ियों को किया अपनी टीम में शामिल, देखें पूरी स्क्वॉड

IPL 2026 Auction: आईपीएल के 19वें सीजन के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी स्क्वॉड बना ली है। आकिब नबी डार, पथुम निसांका, डेविड मिलर और बेन डकेट जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 16, 2025

delhi capitals team

दिल्ली कैपिटल्स टीम (फोटो- cricbuzz)

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का ऑक्शन अब समाप्त हो चुका है। सभी टीमों ने 2026 के सीजन के लिए अपनी-अपनी स्क्वॉड बना ली है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस ऑक्शन की शुरुआत 21.80 करोड़ के साथ की थी। इस ऑक्शन में दिल्ली ने कुल 8 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। दिल्ली की इस सीजन की सबसे महंगी खरीद आकिब नबी डार थे, जिन्हें 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा गया।

इन खिलाड़ियों पर दिल्ली ने खेला दांव

दिल्ली कैपिटल्स ने इस ऑक्शन में कुल 8 खिलाड़ियों को खरीदा, जिनमें 3 खिलाड़ी भारतीय और 5 विदेशी हैं। दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को 8.40 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल करने के अलावा श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका को 4 करोड़ में अपनी स्क्वॉड का हिस्सा बनाया। इनके अलावा डीसी ने डेविड मिलर और बेन डकेट दोनों को 2 करोड़ की बेस प्राइस पर खरीदा। डीसी ने अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी को बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए और अनकैप्ड बल्लेबाज साहिल परख को 30 लाख में टीम में शामिल किया। अंत में एक्सीलरेटेड ऑक्शन में दिल्ली पृथ्वी शॉ को भी बेस प्राइस 75 लाख रुपए में और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमीसन को 2 करोड़ में खरीदकर स्क्वॉड पूरी की।

मजबूत नजर आ रही है दिल्ली की टीम

दिल्ली ने ऑक्शन से पहले अपनी 17 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की थी। इसमें कप्तान अक्षर पटेल के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, चायनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क को इस सीजन के लिए रिटेन किया था। इन अनुभवी खिलाड़ियों के अलावा टीम के पास अभिषेक पोरेल, आशुतोष शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिज़्वी के रूप में फायर पावर भी मौजूद है। अब ऊपरी क्रम में डकेट, शॉ और निसांका के आने से इसे और मजबूती मिलेगी और डेविड मिलर के आने से निचला क्रम भी मजबूत हो गया है। गेंदबाजी में दिग्गजों के साथ अब आकिब नबी भी अपनी धार दिखाएंगे। इनके अलावा लुंगी एंगिडी और काइल जेमीसन भी अच्छी गेंदबाजी का विकल्प प्रदान करेंगे।

दिल्ली की पूरी स्क्वॉड

अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क, टी नटराजन, ट्रिस्टन स्टब्स, मुकेश कुमार, हैरी ब्रूक, अभिषेक पोरेल, आशुतोष शर्मा, समीर रिज़्वी, दुष्मंथा चमीरा, विप्रज निगम, करुण नायर, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, डेविड मिलर, बेन डकेट, आकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एंगिडी, साहिल परख, पृथ्वी शॉ और काइल जेमीसन।

ये भी पढ़ें

IPL Auction 2026: मुस्तफिजुर रहमान ने सबको किया हैरान, 37 बिड के बाद KKR ने चार गुनी कीमत में खरीदा
क्रिकेट
mustfizur rahman

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

Published on:

16 Dec 2025 09:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Auction: दिल्ली कैपिटल्स ने इन खिलाड़ियों को किया अपनी टीम में शामिल, देखें पूरी स्क्वॉड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आईपीएल नीलामी 2026

Gujarat Titans Full Squad for IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने इस कैरेबियाई खिलाड़ी पर लुटाया जमकर पैसा, यहां देखें पूरी लिस्ट

Gujarat Titans Full Squad IPL 2026 Auction
क्रिकेट

SRH Full Squad for IPL 2026: पहले राउंड में नहीं दिया भाव, दूसरी बार में चमका दी किस्मत, देखें सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम

SRH
क्रिकेट

IPL 2026 Auction: राजस्थान के खिलाड़ियों की जमकर हुई कमाई, इस बल्लेबाज ने रचा इतिहास, यहां देखें पूरी लिस्ट

rajasthani players
क्रिकेट

मुंबई ने इन 5 खिलाड़ियों पर लगाया दांव, बना ली इतनी ताकतवर टीम, यहां देखें फुल स्क्वॉड

Mumbai Indians
क्रिकेट

Rajasthan Royals Squad, IPL 2026: रवि बिश्नोई और विग्नेश पुथुर को खरीदने के बाद खतरनाक हुआ राजस्थान रॉयल्स का स्पिन अटैक, देखें पूरा स्क्वाड

Rajasthan Royals
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.