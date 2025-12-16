IPL 2026 Auction: दिल्ली कैपिटल्स ने इन खिलाड़ियों को किया अपनी टीम में शामिल, देखें पूरी स्क्वॉड

दिल्ली कैपिटल्स टीम (फोटो- cricbuzz)
IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का ऑक्शन अब समाप्त हो चुका है। सभी टीमों ने 2026 के सीजन के लिए अपनी-अपनी स्क्वॉड बना ली है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस ऑक्शन की शुरुआत 21.80 करोड़ के साथ की थी। इस ऑक्शन में दिल्ली ने कुल 8 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। दिल्ली की इस सीजन की सबसे महंगी खरीद आकिब नबी डार थे, जिन्हें 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा गया।
दिल्ली कैपिटल्स ने इस ऑक्शन में कुल 8 खिलाड़ियों को खरीदा, जिनमें 3 खिलाड़ी भारतीय और 5 विदेशी हैं। दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को 8.40 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल करने के अलावा श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका को 4 करोड़ में अपनी स्क्वॉड का हिस्सा बनाया। इनके अलावा डीसी ने डेविड मिलर और बेन डकेट दोनों को 2 करोड़ की बेस प्राइस पर खरीदा। डीसी ने अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी को बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए और अनकैप्ड बल्लेबाज साहिल परख को 30 लाख में टीम में शामिल किया। अंत में एक्सीलरेटेड ऑक्शन में दिल्ली पृथ्वी शॉ को भी बेस प्राइस 75 लाख रुपए में और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमीसन को 2 करोड़ में खरीदकर स्क्वॉड पूरी की।
दिल्ली ने ऑक्शन से पहले अपनी 17 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की थी। इसमें कप्तान अक्षर पटेल के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, चायनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क को इस सीजन के लिए रिटेन किया था। इन अनुभवी खिलाड़ियों के अलावा टीम के पास अभिषेक पोरेल, आशुतोष शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिज़्वी के रूप में फायर पावर भी मौजूद है। अब ऊपरी क्रम में डकेट, शॉ और निसांका के आने से इसे और मजबूती मिलेगी और डेविड मिलर के आने से निचला क्रम भी मजबूत हो गया है। गेंदबाजी में दिग्गजों के साथ अब आकिब नबी भी अपनी धार दिखाएंगे। इनके अलावा लुंगी एंगिडी और काइल जेमीसन भी अच्छी गेंदबाजी का विकल्प प्रदान करेंगे।
अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क, टी नटराजन, ट्रिस्टन स्टब्स, मुकेश कुमार, हैरी ब्रूक, अभिषेक पोरेल, आशुतोष शर्मा, समीर रिज़्वी, दुष्मंथा चमीरा, विप्रज निगम, करुण नायर, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, डेविड मिलर, बेन डकेट, आकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एंगिडी, साहिल परख, पृथ्वी शॉ और काइल जेमीसन।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
आईपीएल नीलामी 2026