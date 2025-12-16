IPL 2026 Auction: दिल्ली कैपिटल्स ने इन खिलाड़ियों को किया अपनी टीम में शामिल, देखें पूरी स्क्वॉड

दिल्ली कैपिटल्स ने इस ऑक्शन में कुल 8 खिलाड़ियों को खरीदा, जिनमें 3 खिलाड़ी भारतीय और 5 विदेशी हैं। दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को 8.40 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल करने के अलावा श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका को 4 करोड़ में अपनी स्क्वॉड का हिस्सा बनाया। इनके अलावा डीसी ने डेविड मिलर और बेन डकेट दोनों को 2 करोड़ की बेस प्राइस पर खरीदा। डीसी ने अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी को बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए और अनकैप्ड बल्लेबाज साहिल परख को 30 लाख में टीम में शामिल किया। अंत में एक्सीलरेटेड ऑक्शन में दिल्ली पृथ्वी शॉ को भी बेस प्राइस 75 लाख रुपए में और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमीसन को 2 करोड़ में खरीदकर स्क्वॉड पूरी की।