क्रिकेट

SRH Full Squad for IPL 2026: पहले राउंड में नहीं दिया भाव, दूसरी बार में चमका दी किस्मत, देखें सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम

Sunrisers Hyderabad Full Squad For IPL 2026: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में सबसे सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपए वाले 7 खिलाड़ियों को खरीदा, जबकि दूसरे राउंड में लिविंगस्टन की किस्मत चमका दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 16, 2025

SRH

सनराइजर्स हैदराबाद (फोटो- IANS)

Sunrisers Hyderabad Full Squad IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेंशन में 99.50 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि ऑक्शन में उसने 20.5 करोड़ रुपये खर्च किए। उसके पास अभी भी 5.45 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। हालांकि, टीम ने अपना पूरा स्क्वाड तैयार कर लिया है और कुल 25 खिलाड़ियों को खरीदा है, जिसमें 17 भारतीय और 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस दौरान ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे पहले शिवांग कुमार पर बोली लगाई, जिन्हें 30 लाख रुपये में खरीदा गया। इसके बाद साहिल अरोड़ा पर 1.50 करोड़ रुपये की बोली लगाई गई।

लियम लिविंगस्टोन, जो पहले राउंड में अनसोल्ड रहे थे, उन्हें दूसरे राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ रुपये में खरीदा। इसके अलावा शिवम मावी को 75 लाख रुपये में और ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ी जैक एडवर्ड्स को 3 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया गया। इस तरह मिनी ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने कुल 11 खिलाड़ियों को खरीदा, जिनके लिए उसने 20.5 करोड़ रुपये खर्च किए। इनमें सबसे बड़ी बोली लियम लिविंगस्टोन की रही, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था और उन्हें सनराइजर्स ने 13 करोड़ रुपये में खरीदा।

ऑक्शन में इन खिलाड़ियों को खरीदा

शिवंग कुमार, सकीब हुसैन, सलिल अरोरा, ओंकार तुकाराम, अमित कुमार, प्रफुल हिंजे, कीन्स फ्लूट, लियम लिविंगस्टन, जैक एडवर्ड्स और शिवम मावी

SRH के रिटेन खिलाड़ी

पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा और जीशान अंसारी।

IPL 2026 के लिए SRH की पूरी टीम

पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियम लिविंगस्टन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स।

