SRH Full Squad for IPL 2026: पहले राउंड में नहीं दिया भाव, दूसरी बार में चमका दी किस्मत, देखें सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम

Sunrisers Hyderabad Full Squad IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेंशन में 99.50 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि ऑक्शन में उसने 20.5 करोड़ रुपये खर्च किए। उसके पास अभी भी 5.45 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। हालांकि, टीम ने अपना पूरा स्क्वाड तैयार कर लिया है और कुल 25 खिलाड़ियों को खरीदा है, जिसमें 17 भारतीय और 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस दौरान ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे पहले शिवांग कुमार पर बोली लगाई, जिन्हें 30 लाख रुपये में खरीदा गया। इसके बाद साहिल अरोड़ा पर 1.50 करोड़ रुपये की बोली लगाई गई।