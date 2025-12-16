KKR Full Squad for IPL 2026: इन धुरंधरों के साथ आईपीएल-19 में उतरेगी केकेआर, यहां देखें पूरी टीम

Kolkata Knight Riders Full Squad IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदकर सबको हैरान कर दिया। यह वही टीम है, जिसने इससे पहले IPL 2024 मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस ऑक्शन में केकेआर ने कई बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया, जिनमें मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, शमर जोसेफ, मुस्तफिजुर रहमान और रचिन रवींद्र जैसे नाम शामिल रहे। KKR ने कुल 13 खिलाड़ियों को खरीदा।