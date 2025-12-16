16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

KKR Full Squad for IPL 2026: इन धुरंधरों के साथ आईपीएल-19 में उतरेगी केकेआर, यहां देखें पूरी टीम

KKR Full Squad: 3 बार की आईपीएल चैंपियन केकेआर ने IPL 2026 Mini Auction में कई बड़ी बोली लगाई। देखें पूरी टीम...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 16, 2025

KKR Full Squad

कोलकाता नाइट राइडर्स (फोटो- KKR)

Kolkata Knight Riders Full Squad IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदकर सबको हैरान कर दिया। यह वही टीम है, जिसने इससे पहले IPL 2024 मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस ऑक्शन में केकेआर ने कई बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया, जिनमें मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, शमर जोसेफ, मुस्तफिजुर रहमान और रचिन रवींद्र जैसे नाम शामिल रहे। KKR ने कुल 13 खिलाड़ियों को खरीदा।

इससे पहले केकेआर ने ऑक्शन से पहले कई खिलाड़ियों को रिटेन किया था। अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नारायण, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती को केकेआर ने पहले ही सुरक्षित कर लिया था। ऐसे में जब ऑक्शन में बारी आई, तो टीम को आंद्रे रसेल जैसे एक ऑलराउंडर की तलाश थी। इसी वजह से केकेआर ने कैमरन ग्रीन के पीछे पूरी ताकत झोंकी और उनके लिए 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए।

3 बार चैंपियन रही है KKR

कोलकाता नाइट राइडर्स उन चुनिंदा टीमों में से एक है, जो 2008 से लगातार इस लीग में भाग ले रही है और चैंपियन भी रही है। टीम ने अब तक अपना नाम भी नहीं बदला है। कोलकाता को पहली सफलता साल 2012 में मिली थी, इसके बाद उन्होंने दूसरी ट्रॉफी 2014 में उठाई। साल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता।

ऑक्शन में इन खिलाड़ियों को खरीदा

कैमरन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, मुस्तफिजुर रहमान, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र और आकाश दीप।

केकेआर के रिटेन खिलाड़ी

अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती।

IPL 2026 के लिए KKR की पूरी टीम

अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, मुस्तफिजुर रहमान, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र और आकाश दीप।

Updated on:

16 Dec 2025 09:16 pm

Published on:

16 Dec 2025 09:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / KKR Full Squad for IPL 2026: इन धुरंधरों के साथ आईपीएल-19 में उतरेगी केकेआर, यहां देखें पूरी टीम

