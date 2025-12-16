IPL 2026 Auction में मथीशा पथिराना पर जमकर लगी बोली, बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी

अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 32 मैचों में 47 विकेट लेने वाले मथीशा पथिराना अपने अनोखे स्लिंग बॉलिंग एक्शन के लिए काफी चर्चा में रहे हैं। हालांकि, चोट की वजह से वह कई बार बड़े मुकाबलों से बाहर भी रहे हैं। साल 2022 में श्रीलंका के लिए डेब्यू करने वाले पथिराना अब तक श्रीलंका के लिए सिर्फ 12 वनडे और 21 टी20 मैच खेल पाए हैं। इस दौरान उन्होंने वनडे में 17 और टी20 में 31 विकेट हासिल किए हैं। अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका के इस ‘जूनियर मलिंगा’ का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन आईपीएल में कई मैचों में शानदार गेंदबाजी कर उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी है।