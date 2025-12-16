IPL 2026 Auction में मथीशा पथिराना पर जमकर लगी बोली, बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी

मथीशा पथिराना (फोटो- KKR)
IPL Auction 2026 News Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शन में श्रीलंका के मथीशा पथिराना ने इतिहास रच दिया है। वह आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 18 करोड़ रुपये में खरीदा। पथिराना के लिए सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये की बोली लगाई। इसके बाद एलएसजी और केकेआर भी बोली की दौड़ में शामिल हो गए। बाद में दिल्ली ऑक्शन से बाहर हो गई और केकेआर व लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। आखिरकार केकेआर ने 18 करोड़ रुपये की बोली लगाकर मथीशा पथिराना को अपनी टीम में शामिल कर लिया।
इस मिनी ऑक्शन में केकेआर की यह दूसरी सबसे बड़ी बोली है। इससे पहले फ्रेंचाइज़ी ने कैमरन ग्रीन के लिए 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए थे। मथीशा पथिराना की बात करें तो वह अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते रहे हैं। उन्होंने चेन्नई के लिए साल 2022 में डेब्यू किया था और उस सीजन में सिर्फ दो मैच खेले थे। इसके बाद 2023 में उन्होंने 12 मैच खेले और 19 विकेट हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि 2024 और 2025 में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा।
अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 32 मैचों में 47 विकेट लेने वाले मथीशा पथिराना अपने अनोखे स्लिंग बॉलिंग एक्शन के लिए काफी चर्चा में रहे हैं। हालांकि, चोट की वजह से वह कई बार बड़े मुकाबलों से बाहर भी रहे हैं। साल 2022 में श्रीलंका के लिए डेब्यू करने वाले पथिराना अब तक श्रीलंका के लिए सिर्फ 12 वनडे और 21 टी20 मैच खेल पाए हैं। इस दौरान उन्होंने वनडे में 17 और टी20 में 31 विकेट हासिल किए हैं। अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका के इस ‘जूनियर मलिंगा’ का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन आईपीएल में कई मैचों में शानदार गेंदबाजी कर उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी है।
आईपीएल नीलामी 2026