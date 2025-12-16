IPL 2026 Auction में RCB की लगी लॉटरी, KKR के 23 करोड़ी खिलाड़ी को सिर्फ इतने में खरीदा

वेंकटेश अय्यर ने साल 2021 में केकेआर के लिए डेब्यू किया था और अब तक वह इसी टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस फ्रेंचाइज़ी के लिए कुल 62 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 30 के औसत से 1,268 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 137 का रहा है। पिछले सीजन खराब प्रदर्शन की वजह से ऑक्शन से पहले केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया था। हालांकि, इस बार केकेआर उन्हें फिर से टीम में शामिल करना चाहती थी। केकेआर ने इसी खिलाड़ी को पहले 24.75 करोड़ रुपये में ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन वह फैसला गलत साबित हुआ था और शायद इसी वजह से उन्होंने ऑक्शन से पहले वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया था।