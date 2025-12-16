IPL 2026 Auction में RCB की लगी लॉटरी, KKR के 23 करोड़ी खिलाड़ी को सिर्फ इतने में खरीदा

RCB का ऑक्शन टेबल (फोटो- RCB)
IPL 2026 Auction Update: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन की शुरुआत में जहां भारतीय खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया, वहीं विदेशी खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लगी। इस ऑक्शन में सबसे पहले डेविड मिलर पर बोली लगी, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा। इसके बाद कैमरन ग्रीन के लिए चार टीमों के बीच टक्कर देखने को मिली। मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने ग्रीन के लिए बोली लगाई और आखिरकार केकेआर ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया। हालांकि, इस दौरान आरसीबी की लॉटरी लग गई और उसने केकेआर के 23.75 करोड़ रुपये वाले खिलाड़ी को सिर्फ 7 करोड़ रुपये में खरीद लिया।
वेंकटेश अय्यर की बोली की शुरुआत 2 करोड़ रुपये से एलएसजी ने की। इसके बाद गुजरात टाइटंस 2 करोड़ 60 लाख रुपये तक लड़ती रही। इसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की एंट्री हुई, जिसने 3 करोड़ रुपये के साथ पहली बोली लगाई। एलएसजी भी 3 करोड़ 20 लाख रुपये के बाद बिड से बाहर हो गई। इसके बाद आरसीबी और केकेआर 3 करोड़ 60 लाख रुपये के बाद आपस में भिड़ते रहे और आखिरकार 7 करोड़ रुपये में आरसीबी ने वेंकटेश अय्यर को खरीद लिया। केकेआर ने 6 करोड़ 80 लाख रुपये तक उनके लिए बोली लगाई थी।
वेंकटेश अय्यर ने साल 2021 में केकेआर के लिए डेब्यू किया था और अब तक वह इसी टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस फ्रेंचाइज़ी के लिए कुल 62 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 30 के औसत से 1,268 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 137 का रहा है। पिछले सीजन खराब प्रदर्शन की वजह से ऑक्शन से पहले केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया था। हालांकि, इस बार केकेआर उन्हें फिर से टीम में शामिल करना चाहती थी। केकेआर ने इसी खिलाड़ी को पहले 24.75 करोड़ रुपये में ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन वह फैसला गलत साबित हुआ था और शायद इसी वजह से उन्होंने ऑक्शन से पहले वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया था।
वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल 2025 में 11 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने सिर्फ 142 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत लगभग 20 का रहा और स्ट्राइक रेट 139 का था। अय्यर भारतीय टीम के लिए सिर्फ 9 मैच ही खेल पाए हैं, जिसमें उन्होंने 133 रन बनाए हैं। यहां भी उनका औसत कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि, ऑक्शन में सभी टीमें एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश में थीं, जो तेजी से रन बना सके और शायद यही वजह रही कि आरसीबी ने वेंकटेश अय्यर को खरीद लिया।
