Yashasvi Jaiswal की तबीयत अचानक बिगड़ी, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, जानें वजह

Yashasvi Jaiswal admits hospital: भारतीय स्‍टार ओपनर यशस्वी जायसवाल को अचानक तबीयत खराब होने पर अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्‍होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुपर लीग मैच के बाद पेट में तेज दर्द की शिकायत की थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 17, 2025

Yashasvi Jaiswal admits hospital

यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ (Photo Credit - IANS)

Yashasvi Jaiswal admits hospital: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के तहत मंगलवार को पुणे में राजस्थान और मुंबई के बीच सुपर लीग मैच खेला गया। इस मैच के बाद यशस्‍वी जायसवाल ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्‍हें तुरंत अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका उपचार किया जा रहा है। उन्हें लगातार दवा के साथ आराम करने की सलाह दी गई है।

अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी कराया गया

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मैच के बाद जायसवाल को अचानक तेज पेट दर्द हुआ और उन्हें तत्‍काल मेडिकल जांच के लिए पिंपरी-चिंचवड़ के आदित्य बिड़ला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बताया, जिसके बाद यशस्‍वी को इंट्रावेनस दवा दी गई। एहतियात के तौर पर अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी कराया गया है। उन्हें लगातार दवा के साथ आराम करने को कहा गया है।

क्रीज पर असहज नजर आए जायसवाल

बता दें कि तबीयत खराब होने के बावजूद जायसवाल शाम को मैदान पर उतरे थे और मुंबई के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी की थी। क्रीज पर वह साफ तौर पर असहज नजर आ रहे थे। उन्होंने 16 गेंदों में 15 रन बनाए, जबकि मुंबई 217 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा कर रही थी। इस रोमांचक मैच में अजिंक्य रहाणे की नाबाद 72 रनों की पारी और सरफराज खान की 22 गेंदों पर 73 रनों की तूफानी पारी ने मुंबई को तीन विकेट से जीत दिलाई।

बीसीसीआई की अपडेट का इंतजार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जायसवाल मैच के दौरान पेट में ऐंठन से जूझ रहे थे और मैच के बाद दर्द ज्‍यादा बढ़ गया और उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत पड़ी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक उनकी हालत पर कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया है, लेकिन आज और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

रिकवरी के लिए मिलेगा काफी समय

बता दें कि यशस्‍वी ने सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2025 के तीन मैचों में 168.6 के स्ट्राइक रेट से 145 रन बनाए हैं। उन्होंने हरियाणा के खिलाफ 235 रनों का पीछा करने में मुंबई की मदद करने के लिए एक शानदार शतक जड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक प्रभावशाली वनडे सीरीज खेली, जिसमें उन्होंने तीन मैचों में 156 रन बनाए। फिलहाल कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट न होने और भारत के मौजूदा टी20i सेटअप का हिस्सा न होने के कारण जायसवाल को रिकवरी के लिए काफी समय मिलने की उम्मीद है।

