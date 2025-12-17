Yashasvi Jaiswal की तबीयत अचानक बिगड़ी, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, जानें वजह

बता दें कि यशस्‍वी ने सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2025 के तीन मैचों में 168.6 के स्ट्राइक रेट से 145 रन बनाए हैं। उन्होंने हरियाणा के खिलाफ 235 रनों का पीछा करने में मुंबई की मदद करने के लिए एक शानदार शतक जड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक प्रभावशाली वनडे सीरीज खेली, जिसमें उन्होंने तीन मैचों में 156 रन बनाए। फिलहाल कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट न होने और भारत के मौजूदा टी20i सेटअप का हिस्सा न होने के कारण जायसवाल को रिकवरी के लिए काफी समय मिलने की उम्मीद है।