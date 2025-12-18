टॉम लैथम और डेवन कॉन्वे ने की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग साझेदारी, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की हुई जमकर धुनाई

टॉम लैथम और डेवन कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए 323 रन की साझेदारी की। इसी के साथ ही यह साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट में पहले विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। पहले नंबर पर टेरी जार्विस और ग्लेन टर्नर की जोड़ी है, जिसने 1972 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 387 रन की साझेदारी की थी। न्यूजीलैंड की धरती पर यह पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो यह अब सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल के नाम था, जिन्होंने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 317 रन की सलामी साझेदारी की थी।