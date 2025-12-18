18 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

टॉम लैथम और डेवन कॉन्वे ने की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग साझेदारी, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की हुई जमकर धुनाई

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम और डेवन कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए 323 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 18, 2025

conway and latham

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम और डेवन कॉन्वे ( फोटो- ESPN)

NZ vs WI 3rd Test: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जा रहा है। सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था और दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने मेहमान वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। अब सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए पहले दिन मात्र एक विकेट के नुकसान पर 334 रन बना लिए। न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों टॉम लैथम और डेवन कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए 323 रन की शानदार साझेदारी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।

लैथम और कॉन्वे हुए इस सूची में शामिल

टॉम लैथम और डेवन कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए 323 रन की साझेदारी की। इसी के साथ ही यह साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट में पहले विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। पहले नंबर पर टेरी जार्विस और ग्लेन टर्नर की जोड़ी है, जिसने 1972 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 387 रन की साझेदारी की थी। न्यूजीलैंड की धरती पर यह पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो यह अब सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल के नाम था, जिन्होंने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 317 रन की सलामी साझेदारी की थी।

पहले दिन की सबसे बड़ी साझेदारी

टॉम लैथम और डेवन कॉन्वे ने मैच के पहले दिन 323 रन जोड़े, जो टेस्ट क्रिकेट में मैच के पहले दिन की सबसे बड़ी साझेदारी है। लैथम ने 246 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से 137 रन बनाए। वहीं कॉन्वे ने 279 गेंदों की अपनी पारी में 178 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान कॉन्वे ने 25 चौके लगाए। पारी के 87वें ओवर में टॉम लैथम को रोस्टन चेस के हाथों कैच करवाकर इस साझेदारी को तोड़ा। पहले दिन की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 334 रन है।

Published on:

18 Dec 2025 05:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टॉम लैथम और डेवन कॉन्वे ने की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग साझेदारी, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की हुई जमकर धुनाई

