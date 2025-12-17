IPL Auction से ठीक पहले अभिज्ञान कुंडू ने दोहरा शतक ठोक मचाया तहलका, लेकिन नहीं लगी बोली, वजह जान चौंक जाएंगे

Abhigyan Kundu no bid in IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए एकदिवसीय मिनी ऑक्शन मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय अनकैप्ड प्‍लेयर्स पर जमकर पैसा बरसा। राजस्थान के 19 वर्षीय कार्तिक शर्मा और उत्‍तर प्रदेश के 20 वर्षीय प्रशांत वीर को सीएसके ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। महज 30 लाख रुपये के बेस प्राइज के साथ नीलामी में उतरे ये युवा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्‍लेयर बन गए। जबकि कुछ ऐसे भी युवा खिलाड़ी रहे, जिनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। इन्‍हीं में से एक हैं भारत के लिए अंडर-19 एशिया कप खेल रहे अभिज्ञान कुंडू। कुंडू ने आईपीएल ऑक्‍शन शुरू होने से कुछ देर पहले ही मलेशिया के खिलाफ विस्‍फोटक दोहरा शतक जड़ा था। जिसके बाद फैंस को लग रहा था कि इस बल्‍लेबाज पर ऑक्‍शन में बड़ी राशि मिलेगी। लेकिन, उन पर बोली ही नहीं लगी। आइये हम आपको बताते हैं कि उन पर बोली नहीं लगने की वजह क्‍या रही?