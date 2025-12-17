IPL Auction से ठीक पहले अभिज्ञान कुंडू ने दोहरा शतक ठोक मचाया तहलका, लेकिन नहीं लगी बोली, वजह जान चौंक जाएंगे

अंडर-19 एशिया कप में दोहरा शतक ठोककर बल्ला उठाते अभिज्ञान कुंडू। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Abhigyan Kundu no bid in IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए एकदिवसीय मिनी ऑक्शन मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय अनकैप्ड प्लेयर्स पर जमकर पैसा बरसा। राजस्थान के 19 वर्षीय कार्तिक शर्मा और उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय प्रशांत वीर को सीएसके ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। महज 30 लाख रुपये के बेस प्राइज के साथ नीलामी में उतरे ये युवा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए। जबकि कुछ ऐसे भी युवा खिलाड़ी रहे, जिनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। इन्हीं में से एक हैं भारत के लिए अंडर-19 एशिया कप खेल रहे अभिज्ञान कुंडू। कुंडू ने आईपीएल ऑक्शन शुरू होने से कुछ देर पहले ही मलेशिया के खिलाफ विस्फोटक दोहरा शतक जड़ा था। जिसके बाद फैंस को लग रहा था कि इस बल्लेबाज पर ऑक्शन में बड़ी राशि मिलेगी। लेकिन, उन पर बोली ही नहीं लगी। आइये हम आपको बताते हैं कि उन पर बोली नहीं लगने की वजह क्या रही?
दरअसल, मंगलवार 16 दिसंबर को भारत ने एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण में अपना तीसरा मुकाबला मलेशिया के खिलाफ खेला। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी व वेदांत त्रिवेदी के अर्धशतकों और अभिज्ञान कुंडू के दोहरे शतक के दम पर निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 408 रन बनाए। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने मलेशिया को महज 93 रनों पर समेटकर 315 रनों से बड़ी जीत दर्ज की।
अभिज्ञान कुंडू ने इस मैच में 125 गेंदों पर नाबाद 209 रनों की विस्फोटक पारी खेली। मध्यक्रम में पांचवें नंबर पर उतरे कुंडू ने आते ही चौके-छक्कों की बारिश शुरू कर दी। उन्होंने 167.20 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 17 चौके और 9 छक्के लगाए। पांचवें नंबर पर दोहरा शतक लगाना काफी बड़ी बात है। इसी वजह से नीलामी में उनकी हाइप बढ़ गई थी।
अभिज्ञान कुंडू के दोहरे शतक के बाद फैंस को लग रहा होगा कि उनका नाम अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट में आएगा तो फ्रैंचाइजी में उन्हें खरीदने की होड़ लगेगी। लेकिन, उनका नाम पूरे ऑक्शन में नहीं आया। बता दें कि आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन में कुल 1355 प्लेयर्स ने अपना नाम दर्ज कराया था, जिनमें से फ्रैंचाइजी ने 369 को शॉर्ट लिस्ट किया था। इन्हीं पर नीलामी में बोली लगी।
यहां बता दें कि सभी फ्रैंचाइजी के पास सभी प्लेयर्स की लिस्ट पहले ही भेज दी जाती है, जिसमें से वह अपनी जरुरत के हिसाब से प्लेयर्स को चुनते हैं, जिन्हें वह ऑक्शन में खरीदना चाहते हैं। अभिज्ञान शायद अगर शॉर्ट लिस्ट से पहले ये दोहरा शतक मारते तो उनका नाम भी आ सकता था। अब उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहना होगा और अगले आईपीएल का इंतजार करना होगा।
