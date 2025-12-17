एमएस धोनी के IPL से रिटायरमेंट की डेट हुई कन्फर्म, CSK के पूर्व ओपनर ने की पुष्टि

ऑक्शन में सीएसके के तरीके ने उथप्पा के इस विश्वास को और मजबूत कर दिया है। एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो कभी अनुभव को अहमियत देने के लिए जानी जाती थी, उसने अब युवाओं पर दांव लगाया है। पांच बार की चैंपियन टीम ने अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर भारी खर्च किया है। 19 साल के प्रशांत वीर और 20 साल के कार्तिक शर्मा को 14.2 करोड़ रुपये में साइन किया है, जिससे वे आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय बन गए हैं। इनके अलावा ज़ैक फाउल्क्स न्यूजीलैंड के टैलेंट हैं, जबकि नूर अहमद (20) और डेवाल्ड ब्रेविस (22) अभी भी 20 साल के शुरुआती दौर में हैं।