17 दिसंबर 2025

बुधवार

एमएस धोनी के IPL से रिटायरमेंट की डेट हुई कन्फर्म, CSK के पूर्व ओपनर ने की पुष्टि

MS Dhoni IPL retirement confirmed: एमएस धोनी IPL 2026 के बाद रिटायर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज रॉबिन उथप्पा ने की है। उथप्पा ने साफ तौर पर कहा कि ये धोनी का आखिरी सीजन होने वाला है। अब इस बारे में कोई अटकलें या अंदाजे नहीं हैं कि वह एक और साल खेलेंगे या नहीं।

भारत

image

lokesh verma

Dec 17, 2025

MS Dhoni IPL retirement confirmed

महेंद्र सिंह धोनी (Photo Credit- ANI)

MS Dhoni IPL retirement confirmed: एमएस धोनी के आईपीएल करियर को लेकर सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस बार जवाब पहले से कहीं ज़्यादा साफ लग रहा है। कम से कम धोनी के करीबी लोगों में से किसी को लगता है कि यह आने वाला साल एक खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल में धोनी का आखिरी सीजन होगा। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व ओपनर रॉबिन उथप्पा ने कन्‍फर्म किया है कि आईपीएल 2026 बतौर खिलाड़ी धोनी का आखिरी सीजन होगा।

'ये धोनी का आखिरी सीजन'

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन की कवरेज के दौरान जियोहॉटस्‍टार पर उथप्पा ने कहा कि इस सीज़न के बाद धोनी की योजनाओं के बारे में अब ज्‍यादा शक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सब कुछ साफ है। ये धोनी का आखिरी सीजन होने वाला है। अब इस बारे में कोई अटकलें या अंदाज़े नहीं लगाए जाने चाहिए। इस साल वह पूरी तरह से खेल छोड़ देंगे।

सीएसके ने इस बार युवाओं पर किया बड़ा निवेश

ऑक्शन में सीएसके के तरीके ने उथप्पा के इस विश्वास को और मजबूत कर दिया है। एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो कभी अनुभव को अहमियत देने के लिए जानी जाती थी, उसने अब युवाओं पर दांव लगाया है। पांच बार की चैंपियन टीम ने अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर भारी खर्च किया है। 19 साल के प्रशांत वीर और 20 साल के कार्तिक शर्मा को 14.2 करोड़ रुपये में साइन किया है, जिससे वे आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय बन गए हैं। इनके अलावा ज़ैक फाउल्क्स न्यूजीलैंड के टैलेंट हैं, जबकि नूर अहमद (20) और डेवाल्ड ब्रेविस (22) अभी भी 20 साल के शुरुआती दौर में हैं।

'सीएसके में बदलाव अचानक नहीं हुआ'

उथप्पा को लगता है कि यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह पहले से ही शुरू की गई एक लंबी अवधि की योजना का हिस्सा है। उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब आप युवाओं में निवेश और पिछले साल से उन्होंने जिस तरह की टीमें चुनी हैं, उसे देखते हैं तो सभी संकेत इसी ओर इशारा करते हैं। वे टैलेंट को विकसित करने, टैलेंट को खोजने और उस टैलेंट को फ्रेंचाइजी के अंदर रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

अब बतौर अनकैप्‍ड खेलते हैं धोनी

धोनी अब 44 साल के हैं। उन्‍हें ऑक्‍शन से पहले रिटेन किया गया था, लेकिन उनकी कीमत (4 करोड़) ज्‍यादा नहीं थी, क्योंकि उन्हें नए अनकैप्ड खिलाड़ी नियम के तहत रिटेन किया गया था। नियम के मुताबिक, जो खिलाड़ी पिछले पांच सालों में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है या जिसके पास बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वह इस नियम के दायरे में आता है।

'इस साल मेंटर कम प्लेयर के तौर पर काम करेंगे धोनी'

धोनी पिछले सीज़न में कप्तान के तौर पर भी आए थे, जब रुतुराज गायकवाड़ घायल हो गए थे। हालांकि, अब जब संजू सैमसन टीम का हिस्सा हैं और गायकवाड़ लीडर के तौर पर जम गए हैं तो यह बदलाव तय लग रहा है। उथप्पा का मानना ​​है कि जब धोनी का खेलने का करियर खत्म हो जाएगा, तब भी सीएसके में उनका प्रभाव खत्म नहीं होगा। उन्‍होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि अगर वह नहीं खेल रहे हैं, तो वह टीम को मेंटर करेंगे। मुझे लगता है कि इस साल वह मेंटर-कम-प्लेयर के तौर पर काम करेंगे।

