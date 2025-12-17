IND vs SA: खतरे में विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड, चौथे टी20 में ऐसा करते ही इतिहास रच देंगे अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा इस साल भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अभिषेक ने इस साल भारत के लिए टी20 की 20 पारियों में 43.42 की औसत से 825 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 195.03 का रहा। अभिषेक भारतीय टीम के लिए टी20 क्रिकेट में रीढ़ की हड्डी रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे हैं। इस साल सर्वाधिक टी20 रन बनाने के मामले में उनके बाद तिलक वर्मा का नाम आता है, जिन्होंने 494 रन बनाए हैं और इस साल के फ्लॉप बल्लेबाज शुभमन गिल का नाम तीसरे नंबर पर आता है, जो इस साल 291 रन बना चुके हैं।