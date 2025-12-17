17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA T20: सैमसन के हटते ही टॉप ऑर्डर का बुरा हाल, अभिषेक शर्मा के बिना दुनिया की सबसे कमजोर टीम है भारत, बेहद चौंकाने वाले हैं ये आंकड़े

अभिषेक शर्मा को टॉप ऑर्डर से हटा दिया जाए, तो भारतीय टॉप ऑर्डर का स्ट्राइक रेट 147.79 से गिरकर 124.20 हो जाता है, जो दुनिया की सबसे कमजोर टीमों में से एक बना देता है। 2025 में अभिषेक ने टॉप ऑर्डर के रनों में 42% योगदान दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 17, 2025

Abhishek Sharma with Shubman Gill

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, भारतीय क्रिकेटर (File Photo - IANS)

India vs South Africa T20: दायें हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल टी20 क्रिकेट में लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं। गिल ने एक साल से भी ज्याद समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक तक नहीं लगाया है। बावजूद इसके उन्हें एक के बाद एक मौके मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने बतौर सलामी बल्लेबाज भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। संजू ने एक साल में तीन अंतरराष्ट्रीय शतक जड़े हैं। फिर भी, उन्हें टी20 टीम में नियमित मौके नहीं मिल पा रहे हैं।

सैमसन के करियर की बाली चढ़ा रहा है गंभीर

गिल को टी20 टीम में फिट करने की इसी जिद में भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर सैमसन के करियर की बाली चढ़ा रहा है। सैमसन के ओपनिंग से हटाने के बाद न सिर्फ उनका व्यक्तिगत स्ट्राइक रेट गिर गया है, बल्कि टीम पर भी इसका बहुत बुरा इंपेक्ट पड़ा है। सैमसन के हटने के बाद से भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर लगातार संघर्ष कर रहा है। खब्बू बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के अलावा गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव जैसे अन्य टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं, जबकि नंबर तीन की पोजीशन हर मैच में बदलती रहती है।

अभिषेक के आउट होते ही बुरी तरह गिरता है टीम का स्ट्राइक रेट

टी20 टीम की यह कमजोरी इतनी स्पष्ट है कि यदि अभिषेक शर्मा को हटा दिया जाए, तो भारतीय टॉप ऑर्डर का स्ट्राइक रेट 147.79 से गिरकर 124.20 हो जाता है, जो दुनिया की सबसे कमजोर टीमों में से एक बना देता है। 2025 में अभिषेक ने टॉप ऑर्डर के रनों में 42% योगदान दिया है। जब तक अभिषेक क्रीज पर रहते हैं, टीम का स्ट्राइक रेट 147.79 बना रहता है, लेकिन उनके आउट होने के बाद यह 124.20 पर सिमट जाता है। यानी अभिषेक के क्रीज़ छोड़ते ही स्ट्राइक रेट में 23.59 की भारी गिरावट आती है और टीम का स्कोरिंग औसत भी करीब 20 रन कम हो जाता है।

संजू -अभिषेक की जोड़ी करती थी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

इसके विपरीत, एशिया कप से पहले जब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन साथ में ओपनिंग करते थे, तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। दोनों पहली गेंद से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे। दोनों ने 12 मैचों में साथ में सलामी बल्लेबाजी की है और 267 रन ठोके हैं। इस दौरान टीम का स्ट्राइक रेट 163 का रहा है। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि मौजूदा फॉर्म और टीम संतुलन के लिहाज से चयन नीति पर पुनर्विचार की जरूरत है, ताकि भारतीय टी20 टीम अपनी आक्रामकता और मजबूती फिर से हासिल कर सके।

ये भी पढ़ें

सीरीज दर सीरीज फ्लॉप हो रहे शुभमन गिल, संजू की जगह ‘हथियाने’ के बाद 13 मैचों में 20 के औसत बनाए रन, नहीं जड़ा एक भी अर्धशतक
क्रिकेट
Shubman Gill

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa T20 Series 2025

Updated on:

17 Dec 2025 03:53 pm

Published on:

17 Dec 2025 03:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA T20: सैमसन के हटते ही टॉप ऑर्डर का बुरा हाल, अभिषेक शर्मा के बिना दुनिया की सबसे कमजोर टीम है भारत, बेहद चौंकाने वाले हैं ये आंकड़े

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऑस्ट्रेलिया ने कैरी के शतक और ख्वाजा की फिफ्टी के दम पर इंग्‍लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्‍ट के पहले दिन बनाए 326/8

Aus vs Eng 3rd Test Day 1 Highlights
क्रिकेट

एमएस धोनी IPL 2026 के बाद ले लेंगे रिटायरमेंट, CSK के पूर्व ओपनर रॉबिन उथप्‍पा ने की पुष्टि

MS Dhoni IPL retirement confirmed
क्रिकेट

IPL Auction से ठीक पहले दोहरा शतक ठोकने वाले अभिज्ञान कुंडू पर आखिर क्‍यों नहीं लगी बोली, जानें वजह

Abhigyan Kundu no bid in IPL 2026 Auction
क्रिकेट

Ind vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथे टी20 मैच से पहले यहां पढ़ें इकाना स्‍टेडियम की पिच रिपोर्ट

Ind vs SA 4th T20 Pitch and Weather Report
क्रिकेट

Yashasvi Jaiswal की तबीयत अचानक बिगड़ी, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती

Yashasvi Jaiswal admits hospital
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.