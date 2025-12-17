IND vs SA T20: सैमसन के हटते ही टॉप ऑर्डर का बुरा हाल, अभिषेक शर्मा के बिना दुनिया की सबसे कमजोर टीम है भारत, बेहद चौंकाने वाले हैं ये आंकड़े

टी20 टीम की यह कमजोरी इतनी स्पष्ट है कि यदि अभिषेक शर्मा को हटा दिया जाए, तो भारतीय टॉप ऑर्डर का स्ट्राइक रेट 147.79 से गिरकर 124.20 हो जाता है, जो दुनिया की सबसे कमजोर टीमों में से एक बना देता है। 2025 में अभिषेक ने टॉप ऑर्डर के रनों में 42% योगदान दिया है। जब तक अभिषेक क्रीज पर रहते हैं, टीम का स्ट्राइक रेट 147.79 बना रहता है, लेकिन उनके आउट होने के बाद यह 124.20 पर सिमट जाता है। यानी अभिषेक के क्रीज़ छोड़ते ही स्ट्राइक रेट में 23.59 की भारी गिरावट आती है और टीम का स्कोरिंग औसत भी करीब 20 रन कम हो जाता है।