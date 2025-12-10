10 दिसंबर 2025,

बुधवार

क्रिकेट

सीरीज दर सीरीज फ्लॉप हो रहे शुभमन गिल, संजू की जगह ‘हथियाने’ के बाद 13 मैचों में 20 के औसत बनाए रन, नहीं जड़ा एक भी अर्धशतक

गिल को फिट करने की इसी जिद में टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन के करियर की बाली चढ़ा रहा है। बतौर सलामी बल्लेबाज सैमसन की जगह 'हथियाने' के बाद गिल अबतक 13 पारी खेल चुके हैं और मात्र 20.23 की खराब औसत से 263 रन बनाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 10, 2025

Shubman Gill

शुभमन गिल का टी20 क्रिकेट में प्रदर्शन बेहद शर्मनाक है। (Photo Credit - IANS)

Shubman Gill Flop show, India vs South Africa T20: एक के बाद एक टी20 सीरीज़ आ रही हैं, लेकिन शुभमन गिल का प्रदर्शन वैसा का वैसा ही है। टी20 क्रिकेट में गिल ने कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनके आंकड़े तो एक औसत खिलाड़ी से भी कमज़ोर नज़र आते हैं। फिर भी हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर उन्हें भारतीय टी20 टीम में बार-बार मौका देने और फिट करने की ज़ोरदार कोशिश कर रहे हैं।

संजू सैमसन के करियर की बाली चढ़ा रहा मैनेजमेंट

गिल को फिट करने की इसी जिद में टीम मैनेजमेंट विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के करियर की बाली चढ़ा रहा है। बतौर सलामी बल्लेबाज सैमसन की जगह 'हथियाने' के बाद गिल अबतक 13 पारी खेल चुके हैं और मात्र 20.23 की खराब औसत से 263 रन बनाए हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछली 16 पारियों में गिल एक बार भी अर्धशतक नहीं लगा पाये हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में आया था।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी फ्लॉप गिल

यह ट्रेंड मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच में भी साफ दिखा। मैच की शुरुआत ही शुभमन गिल के लिए कयामत बन गई। पहली गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लगकर चौका हो गया। मगर लुंगी एन्गिडी की शॉर्ट पिच गेंद पर वे मिड-ऑन पर मार्को जानसेन के हाथों कैच हो गए, और मात्र चार रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

ओपनर के रूप में उतरे गिल का प्रदर्शन खास नहीं रहा

एशिया कप में भी गिल ने निराश किया। टूर्नामेंट में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन ओपनर के रूप में उतरे गिल का प्रदर्शन खास नहीं रहा। उन्होंने केवल एक मैच में अच्छी पारी खेली, बाकी पूरे टूर्नामेंट में वे फ्लॉप साबित हुए। उनके टी20 करियर पर नज़र डाली जाये तो यहां भी उनके आंकड़े बेहद मामूली हैं।

गिल का अबतक का टी20 करियर

गिल ने अबतक 34 मैचों की 34 पारियों में 29 की औसत से 841रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले हैं। गिल का करियर स्ट्राइक रेट भी बेहद कम है। सलामी बल्लेबाज होने के बावजूद वे सिर्फ 140.63 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं।

सैमसन बतौर सलामी बल्लेबाज बेहद खतरनाक

वहीं सैमसन के करियर पर नज़र डालें तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद संजू सैमसन ने ओपनिंग में शानदार प्रदर्शन किया है। बतौर समाली बल्लेबाज सैमसन ने एक साल में तीन शतक जड़े हैं, लेकिन शुभमन गिल की टीम में वापसी ने उनका ओपनिंग स्लॉट छीन लिया। बतौर सलामी बल्लेबाज सैमसन ने 14 मैचों में 39.38 की औसत से 512 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 182.20 का रहा है।

अच्छे प्रदर्शन के बावजूद हो जाते हैं टीम से बाहर

सैमसन के करियर पर नज़र डालें तो 51 मैचों की 43 पारियों में 25.51 की औसत से उन्होंने 995 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने तीन शतक और तीन अर्धशतक भी जड़े हैं। सैमसन को कभी भी लगातार मौके नहीं मिले हैं। उन्हें अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बार - बार टीम से बाहर कर दिया जाता है।

Hardik Pandya

संबंधित विषय:

India vs South Africa T20 Series 2025

Updated on:

10 Dec 2025 06:45 am

Published on:

10 Dec 2025 06:44 am

Hindi News / Sports / Cricket News / सीरीज दर सीरीज फ्लॉप हो रहे शुभमन गिल, संजू की जगह 'हथियाने' के बाद 13 मैचों में 20 के औसत बनाए रन, नहीं जड़ा एक भी अर्धशतक

क्रिकेट

खेल

