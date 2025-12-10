सीरीज दर सीरीज फ्लॉप हो रहे शुभमन गिल, संजू की जगह ‘हथियाने’ के बाद 13 मैचों में 20 के औसत बनाए रन, नहीं जड़ा एक भी अर्धशतक

गिल को फिट करने की इसी जिद में टीम मैनेजमेंट विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के करियर की बाली चढ़ा रहा है। बतौर सलामी बल्लेबाज सैमसन की जगह 'हथियाने' के बाद गिल अबतक 13 पारी खेल चुके हैं और मात्र 20.23 की खराब औसत से 263 रन बनाए हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछली 16 पारियों में गिल एक बार भी अर्धशतक नहीं लगा पाये हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में आया था।