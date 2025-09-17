संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में खिलाना ‘नाइंसाफी’, मैनेजमेंट की ज़िद शुभमन गिल को टीम में फिट करना

शुभमन गिल को स्थायी ओपनर बनाने का फैसला कहीं न कहीं गौतम गंभीर की पसंद को दर्शाता है। टीम मैनेजमेंट ने गिल को लगातार टॉप पर उतारना चुना है, चाहे संजू सैमसन का रिकॉर्ड कितना ही शानदार क्यों न रहा हो। सैमसन का बतौर ओपनर रिज्यूमे अपने आप में काबिल-ए-तारीफ है। सिर्फ इस साल ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 522 रन जड़े हैं, जिसमें तीन शतक शामिल हैं। उनका औसत 32.63 रहा है और स्ट्राइक रेट 178.77, जो इस फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज़ को खास बना देता है। सबसे अहम बात यह है कि पॉवरप्ले के ओवर्स में वह गेंदबाज़ों पर सीधा हमला बोल सकते हैं और यही उन्हें टॉप ऑर्डर का नैचुरल और मजबूत दावेदार बनाता है। ऐसे में, सैमसन जैसे बल्लेबाज़ को नीचे खिसकाना उनके टैलेंट और टीम की ज़रूरत दोनों के साथ नाइंसाफी जैसा लगता है।