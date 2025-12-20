India T20 World Cup 2026 Squad: बीसीसीआई (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने शनिवार दोपहर को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्‍यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। सेलेक्‍टर्स ने घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयस मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को भारतीय टीम में शामिल करके बड़ा तोहफा दिया है। वहीं, शुभमन गिल को लगातार खराब प्रदर्शन के चलते टीम से बाहर कर दिया है। उनके अलावा 150 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से रन कूटने वाले जितेश शर्मा को भी टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है।