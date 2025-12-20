20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान, गिल के साथ बलि का बकरा बना 150 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से रन कूटने वाला खिलाड़ी

India T20 World Cup 2026 Squad: भारतीय सेलेक्‍टर्स ने लंबे मंथन के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल को उनके खराब प्रदर्शन के चलते बाहर किया गया है तो 150 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से रन कूटने वाल जितेश शर्मा को बेवजह बाहर कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 20, 2025

India T20 World Cup 2026 Squad

टी20 वर्ल्‍ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा करते सूर्यकुमार यादव और चीफ सेलेक्‍टर अजित अगरकर। (फोटो सोर्स:@/BCCI)

India T20 World Cup 2026 Squad: बीसीसीआई (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने शनिवार दोपहर को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्‍यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। सेलेक्‍टर्स ने घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयस मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को भारतीय टीम में शामिल करके बड़ा तोहफा दिया है। वहीं, शुभमन गिल को लगातार खराब प्रदर्शन के चलते टीम से बाहर कर दिया है। उनके अलावा 150 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से रन कूटने वाले जितेश शर्मा को भी टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है।

SMAT में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज ईशान किशन को सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के लिए टीम इंडिया में शामिल कर बड़ा इनाम दिया गया है। ईशान ने एसएमएटी के 10 मैचों की 10 पारियों में 57.44 के औसत और 197.33 के स्‍ट्राइक रेट से कुल 517 रन बनाए और अपनी टीम को ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका अदा की।

2023 में डेब्‍यू, लेकिन खेले सके सिर्फ 16 मैच

बता दें कि भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज जितेश शर्मा को आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन के चलते टी20 टीम इंडिया में शामिल किया गया था। लंबे समय से वह दूसरे बतौर विकेटकीपर और फिनिशर बल्‍लेबाज भारतीय टीम के साथ सफर कर रहे है। उन्‍होंने भारत के लिए टी20 डेब्‍यू दिसंबर 2023 में नेपाल के खिलाफ किया था। लेकिन, अब तक 16 मैचों की 12 पारियों में 18 के औसत और 151.41 के स्‍ट्राइक रेट से 162 रन बना चुके हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 35 रन है।

टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और ईशान किशन।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

20 Dec 2025 03:15 pm

Published on:

20 Dec 2025 03:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान, गिल के साथ बलि का बकरा बना 150 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से रन कूटने वाला खिलाड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

शुभमन-जितेश ही नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का टूटा सपना, टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम में नहीं मिली जगह

Team India
क्रिकेट

शुभमन को इस मजबूरी की वजह से टी20 वर्ल्डकप की टीम से करना पड़ा बाहर, इस खिलाड़ी की चमकी किस्मत

Shubman Gill
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सुंदर और रिंकू को लेकर फंसा था पेच, अंत में दोनों ने मारी बाजी

India T20 World Cup 2026 Squad
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम से शुभमन गिल बाहर, अक्षर पटेल बने उपकप्तान, ईशान किशन की हुई वापसी

Team India Selectors
क्रिकेट

India Squad for T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल की छुट्टी, देखें पूरा स्क्वाड

T20 World Cup 2026 India Squad Announcement
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.