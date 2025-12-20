टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा करते सूर्यकुमार यादव और चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर। (फोटो सोर्स:@/BCCI)
India T20 World Cup 2026 Squad: बीसीसीआई (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने शनिवार दोपहर को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। सेलेक्टर्स ने घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयस मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को भारतीय टीम में शामिल करके बड़ा तोहफा दिया है। वहीं, शुभमन गिल को लगातार खराब प्रदर्शन के चलते टीम से बाहर कर दिया है। उनके अलावा 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन कूटने वाले जितेश शर्मा को भी टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है।
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के लिए टीम इंडिया में शामिल कर बड़ा इनाम दिया गया है। ईशान ने एसएमएटी के 10 मैचों की 10 पारियों में 57.44 के औसत और 197.33 के स्ट्राइक रेट से कुल 517 रन बनाए और अपनी टीम को ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका अदा की।
बता दें कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन के चलते टी20 टीम इंडिया में शामिल किया गया था। लंबे समय से वह दूसरे बतौर विकेटकीपर और फिनिशर बल्लेबाज भारतीय टीम के साथ सफर कर रहे है। उन्होंने भारत के लिए टी20 डेब्यू दिसंबर 2023 में नेपाल के खिलाफ किया था। लेकिन, अब तक 16 मैचों की 12 पारियों में 18 के औसत और 151.41 के स्ट्राइक रेट से 162 रन बना चुके हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 35 रन है।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और ईशान किशन।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग