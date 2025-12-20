20 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

शुभमन को टीम से बाहर करने के बाद अजीत अगरकर ने दिया बड़ा बयान, कहा- वर्ल्डकप तक वह फिर…

Team India Squad Update: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने शुभमन गिल को टी20 वर्ल्डकप की टीम से बाहर करने की वजह साफ कर दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 20, 2025

Ajit Agarkar and Shubman Gill

अजीत अगरकर और शुभमन गिल (फोटो- IANS)

Ajit Agarkar on Shubman Gill: शनिवार को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। गिल को वर्ल्डकप टीम से बाहर करने के फैसले पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा, “हम निरंतरता देख रहे हैं। हम टॉप ऑर्डर में एक विकेटकीपर चाहते थे और निचले क्रम में रिंकू या वॉशिंगटन जैसा कोई खिलाड़ी। हम जानते हैं कि शुभमन कितनी गुणवत्ता वाले खिलाड़ी हैं, भले ही उन्होंने हाल ही में रन नहीं बनाए हों।”

शुभमन गिल से अगरकर को उम्मीद

अगरकर ने आगे कहा, “हमारे लिए टीम कॉम्बिनेशन ज्यादा मायने रखता है। कुछ लोग किसी खास फॉर्मेट से बाहर हो जाएंगे क्योंकि वे दूसरे फॉर्मेट में खेल रहे हैं। इसे ज्यादा बड़ा मुद्दा न बनाएं। पिछले कुछ वर्षों में गिल दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज रहे हैं। गिल को पता है कि उन्हें क्या करना है और उन्हें यह भी पता है कि क्या जरूरी है। उम्मीद है कि जब तक वर्ल्डकप आएगा, वह फिर से नंबर-1 बन जाएंगे।”

चीफ सेलेक्टर ने कहा, “हमने हमेशा इस बात पर चर्चा की है कि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है या आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। क्या किसी के स्थान से समझौता किया गया? कोई यशस्वी जायसवाल के बारे में बात नहीं कर रहा है। वह पिछली टी20 वर्ल्डकप टीम में थे और अब यहां नहीं हैं। यह सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो हमने आने वाले टूर्नामेंट के लिए बनाया है।”

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद ईशान किशन की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी और वर्ल्डकप के लिए उनके चयन पर अगरकर ने कहा, “वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट में टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हैं और अच्छी फॉर्म में हैं। हमें लगा कि वहां एक विकेटकीपर होने से हमें ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन मिलेगा।”

टीम में चार ऑलराउंडर्स को शामिल किए जाने पर अगरकर ने कहा, “इतने सारे ऑलराउंडर्स के टीम में होने से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। टीम में अक्षर और वॉशिंगटन जैसे कुछ ऑलराउंडर हैं। हमारे पास कुछ रिस्ट स्पिनर भी हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है। हम किस टीम के साथ खेलेंगे, इसका फैसला उसी दिन होगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं।”

टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव।

टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम से शुभमन गिल बाहर, अक्षर पटेल बने उपकप्तान, ईशान किशन की हुई वापसी
क्रिकेट
Team India Selectors

T20 World Cup 2026

Published on:

20 Dec 2025 06:20 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन को टीम से बाहर करने के बाद अजीत अगरकर ने दिया बड़ा बयान, कहा- वर्ल्डकप तक वह फिर…

क्रिकेट

खेल

T20 World Cup 2026

शुभमन-जितेश ही नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का टूटा सपना, टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम में नहीं मिली जगह

Team India
क्रिकेट

शुभमन को इस मजबूरी की वजह से टी20 वर्ल्डकप की टीम से करना पड़ा बाहर, इस खिलाड़ी की चमकी किस्मत

Shubman Gill
क्रिकेट

टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जितेश शर्मा को नहीं दी गई जगह

India T20 World Cup 2026 Squad
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सुंदर और रिंकू को लेकर फंसा था पेच, अंत में दोनों ने मारी बाजी

India T20 World Cup 2026 Squad
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम से शुभमन गिल बाहर, अक्षर पटेल बने उपकप्तान, ईशान किशन की हुई वापसी

Team India Selectors
क्रिकेट
