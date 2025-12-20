शुभमन को टीम से बाहर करने के बाद अजीत अगरकर ने दिया बड़ा बयान, कहा- वर्ल्डकप तक वह फिर…

Ajit Agarkar on Shubman Gill: शनिवार को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। गिल को वर्ल्डकप टीम से बाहर करने के फैसले पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा, “हम निरंतरता देख रहे हैं। हम टॉप ऑर्डर में एक विकेटकीपर चाहते थे और निचले क्रम में रिंकू या वॉशिंगटन जैसा कोई खिलाड़ी। हम जानते हैं कि शुभमन कितनी गुणवत्ता वाले खिलाड़ी हैं, भले ही उन्होंने हाल ही में रन नहीं बनाए हों।”