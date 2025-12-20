शुभमन को टीम से बाहर करने के बाद अजीत अगरकर ने दिया बड़ा बयान, कहा- वर्ल्डकप तक वह फिर…

अजीत अगरकर और शुभमन गिल (फोटो- IANS)
Ajit Agarkar on Shubman Gill: शनिवार को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। गिल को वर्ल्डकप टीम से बाहर करने के फैसले पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा, “हम निरंतरता देख रहे हैं। हम टॉप ऑर्डर में एक विकेटकीपर चाहते थे और निचले क्रम में रिंकू या वॉशिंगटन जैसा कोई खिलाड़ी। हम जानते हैं कि शुभमन कितनी गुणवत्ता वाले खिलाड़ी हैं, भले ही उन्होंने हाल ही में रन नहीं बनाए हों।”
अगरकर ने आगे कहा, “हमारे लिए टीम कॉम्बिनेशन ज्यादा मायने रखता है। कुछ लोग किसी खास फॉर्मेट से बाहर हो जाएंगे क्योंकि वे दूसरे फॉर्मेट में खेल रहे हैं। इसे ज्यादा बड़ा मुद्दा न बनाएं। पिछले कुछ वर्षों में गिल दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज रहे हैं। गिल को पता है कि उन्हें क्या करना है और उन्हें यह भी पता है कि क्या जरूरी है। उम्मीद है कि जब तक वर्ल्डकप आएगा, वह फिर से नंबर-1 बन जाएंगे।”
चीफ सेलेक्टर ने कहा, “हमने हमेशा इस बात पर चर्चा की है कि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है या आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। क्या किसी के स्थान से समझौता किया गया? कोई यशस्वी जायसवाल के बारे में बात नहीं कर रहा है। वह पिछली टी20 वर्ल्डकप टीम में थे और अब यहां नहीं हैं। यह सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो हमने आने वाले टूर्नामेंट के लिए बनाया है।”
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद ईशान किशन की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी और वर्ल्डकप के लिए उनके चयन पर अगरकर ने कहा, “वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट में टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हैं और अच्छी फॉर्म में हैं। हमें लगा कि वहां एक विकेटकीपर होने से हमें ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन मिलेगा।”
टीम में चार ऑलराउंडर्स को शामिल किए जाने पर अगरकर ने कहा, “इतने सारे ऑलराउंडर्स के टीम में होने से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। टीम में अक्षर और वॉशिंगटन जैसे कुछ ऑलराउंडर हैं। हमारे पास कुछ रिस्ट स्पिनर भी हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है। हम किस टीम के साथ खेलेंगे, इसका फैसला उसी दिन होगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं।”
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव।
