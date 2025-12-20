20 दिसंबर 2025,

शनिवार

क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम से शुभमन गिल बाहर, अक्षर पटेल बने उपकप्तान, ईशान किशन की हुई वापसी

ICC Men's T20 World Cup 2026: वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है।

2 min read
भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 20, 2025

Team India Selectors

टीम इंडिया सेलेक्टर्स (फोटो- BCCI)

Team India Squad For T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। खराब फॉर्म से गुजर रहे शुभमन गिल की टीम से छुट्टी हो गई है तो ईशान किशन की वापसी हुई है। किशन ने हाल ही में खत्म हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 57 की औसत से 516 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड को पहली बार चैंपियन भी बनाया। इस टीम में सबसे चौकाने वाला बदलाव ये हुआ कि टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया। गिल काफी लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे।

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन।

भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी को करेगी। टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 वर्ल्डकप का खिताब जीता था और इस बार सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम खिताब डिफेंड करने उतरेगी।

क्यों हुई ईशान किशन की वापसी

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में ईशान ने 57 की औसत और 193 की स्ट्राइक रेट से 516 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने टीम को न सिर्फ पहली बार फाइनल में पहुंचाया, बल्कि हरियाणा के खिलाफ शानदार जीत हासिल कर टीम को चैंपियन भी बनाया। दूसरी ओर शुभमन गिल लगातार फॉर्म से जूझ रहे थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में भी वह एक पारी ऐसी नहीं खेल सके, जिसकी वजह से उनकी जगह सुरक्षित रहती।

यही वजह है कि टीम इंडिया को बड़े टूर्नामेंट से पहले अचानक उपकप्तान भी बदलना पड़ा। शुभमन गिल को हटाकर अक्षर पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई है। अक्षर पटेल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालते हैं। ऐसे में टूर्नामेंट के दौरान अगर जरूरत पड़ी तो अक्षर पटेल टीम की कमान संभाल सकते हैं।

Updated on:

20 Dec 2025 02:46 pm

Published on:

20 Dec 2025 02:16 pm

