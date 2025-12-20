टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम से शुभमन गिल बाहर, अक्षर पटेल बने उपकप्तान, ईशान किशन की हुई वापसी

Team India Squad For T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। खराब फॉर्म से गुजर रहे शुभमन गिल की टीम से छुट्टी हो गई है तो ईशान किशन की वापसी हुई है। किशन ने हाल ही में खत्म हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 57 की औसत से 516 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड को पहली बार चैंपियन भी बनाया। इस टीम में सबसे चौकाने वाला बदलाव ये हुआ कि टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया। गिल काफी लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे।