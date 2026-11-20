एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर के बीच UAE में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान हैं। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांग कांग हैं। 9 से 19 सितंबर तक ग्रुप मुकाबले होंगे। इसके बाद 20 से 26 सितंबर तक सुपर 4 के मैच खेले जाने हैं। वहीं 28 सितंबर को दुबई में फाइनल खेला जाएगा। भारत ने सबसे ज्यादा 8 बार यह खिताब जीता है। इसके अलावा श्रीलंका ने 6 और पाकिस्तान ने 2 बार यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है।

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