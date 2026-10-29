‘मेरे समर्थन से पलटी बाजी’, इजरायल चुनाव में नेतन्याहू की वापसी पर ट्रंप का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रदर्शन का श्रेय खुद को दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके सार्वजनिक समर्थन से पीएम नेतन्याहू की स्थिति मजबूत हुई है। ट्रंप ने कहा कि वे इजरायल में राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की कोशिशों में शामिल होने पर भी सोच रहे हैं। मीडिया चैनल एक्सिओस से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि आंशिक नतीजों में नेतन्याहू का गुट विपक्ष से आगे चल रहा है और वे अच्छी स्थिति में हैं, हालांकि किसी भी पक्ष को संसद में स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि मेरे समर्थन से बीबी को बड़ा फर्क पड़ा।