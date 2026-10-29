इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, यहूदी-अरब सरकार बनाने की उठी मांग

केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से जारी शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, करीब 97.5% मतदान केंद्रों के 90% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में नेतन्याहू समर्थक गठबंधन को 53 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि विरोधी गठबंधन कुल 67 सीटों पर आगे है। इसमें यहूदी नेतृत्व वाली पार्टियों के पास 48 और अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के पास 19 सीटें हैं।

हालांकि, विरोधी गठबंधन बहुमत के आंकड़े के करीब नजर आ रहा है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक मतभेद हैं। यहूदी नेतृत्व वाले ज्यादातर विपक्षी दल अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करने से कतरा रहे हैं। वहीं, चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, सैन्यकर्मियों और विशेष लिफाफों में डाले गए वोटों की गिनती अंतिम चरण में होगी। ऐसे में सीटों के अंतिम आंकड़ों में बदलाव की संभावना बनी हुई है।