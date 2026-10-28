उइगरों से जबरन मजदूरी के आरोप में अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, चीन की 3 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

इन कंपनियों में BGI Genomics और MGI Tech शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। BGI Genomics के शेयर चीन के शेनझेन स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करते हैं, जबकि MGI Tech के शेयर शंघाई के स्टार मार्केट में सूचीबद्ध हैं। अमेरिका के इस फैसले से इन कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच बनाना मुश्किल हो सकता है।