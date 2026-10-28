रूस को लेकर जेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले- पुतिन के इरादे अमेरिका से बेहतर समझते हैं हम

ज़ेलेंस्की ने समझाया, "वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका रूसियों के साथ कई अलग-अलग विषयों पर चर्चा कर सकता है। लेकिन हम पुतिन, रूसी लोगों, उनके सैनिकों और आम नागरिकों की मानसिकता को समझते हैं। हम जानते हैं कि वे कब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, और कब वे पुतिन से डरते हैं- क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जेल में डाला जा सकता है। अगर वे जाकर यूक्रेनियों को नहीं मारते हैं, तो पुतिन उन्हें अपने तरीके से सजा देंगे।" वाशिंगटन के साथ व्यापक राजनयिक संबंधों पर बात करते हुए, जेलेंस्की ने कहा कि हालांकि महत्वपूर्ण समर्थन अभी भी बना हुआ है, लेकिन रणनीतियों में मतभेद होना स्वाभाविक है।