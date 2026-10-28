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रूस को लेकर जेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले- पुतिन के इरादे अमेरिका से बेहतर समझते हैं हम

Ukraine peace talks: यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को सोवियत मानसिकता वाला बताते हुए कहा कि कीव रूसियों को अमेरिका से बेहतर समझता है। पढ़ें पूरा बयान।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 28 Oct 2026, 5:45 PM IST

Zelensky on Putin

जेलेंस्की बोले: रूस को अमेरिका से बेहतर जानता है यूक्रेन, Photo- ChatGpt

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को 'रूस के आक्रमण' को खत्म करने की रणनीतियों को लेकर कीव और वाशिंगटन के बीच संबंधों पर बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि वे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही इस संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन शांति हासिल करने के लिए दोनों नेताओं के तरीके अलग-अलग हैं।

'द सन' को दिए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा, "रूस के युद्ध को खत्म करने के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप और मैं एक ही पक्ष में हैं, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे तरीके अलग-अलग हैं। मेरी सोच यह है कि पुतिन असलियत और मानसिकता, दोनों ही मायनों में पूरी तरह से सोवियत दौर के इंसान हैं। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि मेरी पीढ़ी का जन्म सोवियत संघ में हुआ था। जब पुतिन झूठ बोलते हैं, तो हम उसे समझ जाते हैं। हम कई सालों तक रूसियों के पड़ोसी रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम रूसियों को अमेरिका की तुलना में कहीं बेहतर समझते हैं।"

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जेलेंस्की बोले: रूसियों की मंशा ठीक नहीं

ज़ेलेंस्की ने समझाया, "वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका रूसियों के साथ कई अलग-अलग विषयों पर चर्चा कर सकता है। लेकिन हम पुतिन, रूसी लोगों, उनके सैनिकों और आम नागरिकों की मानसिकता को समझते हैं। हम जानते हैं कि वे कब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, और कब वे पुतिन से डरते हैं- क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जेल में डाला जा सकता है। अगर वे जाकर यूक्रेनियों को नहीं मारते हैं, तो पुतिन उन्हें अपने तरीके से सजा देंगे।" वाशिंगटन के साथ व्यापक राजनयिक संबंधों पर बात करते हुए, जेलेंस्की ने कहा कि हालांकि महत्वपूर्ण समर्थन अभी भी बना हुआ है, लेकिन रणनीतियों में मतभेद होना स्वाभाविक है।

ट्रंप का यूक्रेन के कुछ मुद्दों पर समर्थन

जेलेंस्की ने कहा, "इसलिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ मुद्दों पर हमारा समर्थन किया, जबकि अन्य मुद्दों पर हमारी राय अलग-अलग है।" जेलेंस्की की यह टिप्पणी, अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प की उस घोषणा के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच ओलेशकी के आसपास युद्धविराम लागू हो गया है। यह युद्धविराम तय समय से दो दिन पहले ही लागू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना और संघर्ष से प्रभावित इलाके में जरूरी मानवीय सहायता पहुंचाना है।

रूस से बातचीत पर जेलेंस्की की अमेरिका को दो टूक, बोले- पाबंदियां हटाकर पुतिन से मिलना बड़ी भूल, जमीन की अदला-बदली नहीं होगी

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Updated on:

28 Oct 2026, 5:45 PM IST

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