इजराइल चुनाव में बड़ा उलटफेर! अरब पार्टियों को 19 सीटों की बढ़त, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर संकट

काउंटिंग के बाद अरब दलों को अब तक कुल 19 सीटें मिलती दिख रही हैं। यह उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। हालांकि, अभी 30 फीसदी वोटों की गिनती बाकी है, इसलिए अंतिम नतीजों में बदलाव की संभावना बनी हुई है। बता दें कि अरब दल नेतन्याहू के सबसे बड़े दुशमन माने जाते हैं।