Spain Train Accident: स्पेन में बड़ा रेल हादसा, सुबह-सुबह दो ट्रेनें आपस में टकराईं, 39 लोगों की मौत और कई घायल

स्पेन में ट्रेन हादसा। (फोटो- X/ @cc_hne)
स्पेन में बुधवार सुबह बड़ा रेल हादसा हुआ है। टोलेडो प्रांत में दो हाई-स्पीड ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिसमें 39 लोगों की मौत और दर्जनों यात्रियों के घायल होने की सूचना है।
हालांकि, मृतकों की कुल संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग के हवाले से एक रिपोर्ट में मृतकों की संख्या कम से कम 46 बताई गई है। अभी तक सभी संबंधित एजेंसियों की ओर से एकीकृत आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है।
यह दुर्घटना मैड्रिड से सेविले जाने वाले हाई-स्पीड रेल मार्ग पर हुई। टक्कर के बाद एक ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए और ढलान पर जा गिरे। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। दुर्घटना के कारण मैड्रिड और अंडालूसिया के बीच हाई-स्पीड रेल सेवा बंद कर दी गई है।
स्पेन के रेल नेटवर्क का संचालन करने वाली संस्था एडीआईएफ के मुताबिक, हादसा बुधवार सुबह करीब 8:54 बजे टोलेडो प्रांत में मोरा/ऑर्गाज और उरदा के बीच हुआ। इस मार्ग पर मैड्रिड-सेविले हाई-स्पीड रेल लाइन गुजरती है।
रेल ऑपरेटर रेन्फे के अनुसार, उसकी एवीई 2080 ट्रेन ने इर्यो की ट्रेन 6076 को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इर्यो ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए और रेलवे ट्रैक के किनारे बनी ढलान पर नीचे जा गिरे। इससे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए।
हादसे के बाद मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर अलग-अलग जानकारियां सामने आई हैं। कास्तिया-ला मांचा क्षेत्र की आपातकालीन सेवाओं ने कम से कम 39 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं, नागरिक सुरक्षा विभाग के हवाले से आई एक लाइव रिपोर्ट में मृतकों की संख्या कम से कम 46 बताई गई।
सरकार की शुरुआती जानकारी में मृतकों की संख्या 10 बताई गई थी। इसके बाद राहत और बचाव कार्य के दौरान मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। घायलों की सही संख्या और उनकी चोटों की गंभीरता के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
स्थानीय प्रशासन और नागरिक सुरक्षा अधिकारी प्रभावित यात्रियों की मदद में जुटे हैं। अधिकारियों ने आसपास के इलाकों में जरूरी इंतजाम करने के साथ ही घायलों और अन्य यात्रियों को सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी की है।
उरदा शहर के मेयर मैनुएल गैलान ने स्पेन के सरकारी प्रसारणकर्ता TVE को बताया कि हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। उनके मुताबिक, नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर एक खेल परिसर को तैयार रखने के लिए कहा था, ताकि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को वहां लाकर उनकी देखभाल की जा सके।
हादसे के बाद राहत एजेंसियां प्रभावित यात्रियों तक मदद पहुंचाने में लगी हैं। दुर्घटनास्थल पर स्थिति का आकलन किया जा रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ट्रेनें किन परिस्थितियों में टकराईं।
हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अपने निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए। परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते मैड्रिड के अटोचा नियंत्रण केंद्र पहुंचे, जहां से रेल परिचालन और दुर्घटना से जुड़े हालात की निगरानी की जा रही है।
मैड्रिड और अंडालूसिया के बीच हाई-स्पीड रेल सेवा फिलहाल बंद है। इससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेल सेवाएं कब बहाल होंगी, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
हादसे की वजह अभी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हुई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि दुर्घटना परिचालन में किसी गलती के कारण हुई या इसके पीछे कोई तकनीकी समस्या थी।
'एल पाइस' की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने मानवीय गलती की आशंका जताई है। इस संभावना की जांच की जा रही है कि इलाके में आठ ट्रेनों के रुकने और एवीई ट्रेन को आगे बढ़ने का निर्देश दिए जाने के बीच कोई चूक हुई थी। एक अन्य रिपोर्ट में एलजेडबी ट्रेन नियंत्रण प्रणाली में खराबी की आशंका का जिक्र किया गया है।
हालांकि, रेल नेटवर्क संचालक एडीआईएफ ने इन दोनों संभावनाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
स्पेन में इस साल यह दूसरा बड़ा हाई-स्पीड रेल हादसा बताया जा रहा है। इससे पहले जनवरी में अदामुज में हुए रेल हादसे में 46 लोगों की मौत हुई थी। लगातार हुए इन हादसों के बाद रेल सुरक्षा और ट्रेन परिचालन व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता घायलों को इलाज उपलब्ध कराना, प्रभावित यात्रियों की मदद करना और दुर्घटना के कारणों का पता लगाना है। मृतकों की अंतिम संख्या और रेल सेवाओं की बहाली को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
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