Spain Train Accident: स्पेन में बड़ा रेल हादसा, सुबह-सुबह दो ट्रेनें आपस में टकराईं, 39 लोगों की मौत और कई घायल

'एल पाइस' की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने मानवीय गलती की आशंका जताई है। इस संभावना की जांच की जा रही है कि इलाके में आठ ट्रेनों के रुकने और एवीई ट्रेन को आगे बढ़ने का निर्देश दिए जाने के बीच कोई चूक हुई थी। एक अन्य रिपोर्ट में एलजेडबी ट्रेन नियंत्रण प्रणाली में खराबी की आशंका का जिक्र किया गया है।