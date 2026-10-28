28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अब्बास अराघची ने दी चेतावनी, ‘गल्फ में इज़रायल की गलत हरकत वैश्विक एनर्जी मार्केट को तबाही की ओर धकेल देगी’

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गल्फ में इज़रायल की गलत हरकत को लेकर चेतावनी दी है। क्या कहा अराघची ने? आइए जानते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Updated: 28 Oct 2026, 3:02 PM IST

Abbas Araghchi

अब्बास अराघची (Photo - ANI)

ईरान (Iran) के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) ने रूस (Russia) की राजधानी मॉस्को (Moscow) में आयोजित गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ फोरम शिखर सम्मेलन (Gas Exporting Countries Forum / GECF Summit) में हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन में उन्होंने ईरान का कूटनीतिक पक्ष रखा।

गल्फ में इज़रायल की गलत हरकत को लेकर दी चेतावनी

अराघची ने गल्फ में इज़रायल (Israel) की गलत हरकत को लेकर चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने लिखा, "जीईसीएफ शिखर सम्मेलन में ईरान की ऊर्जा कूटनीति आगे बढ़ी। इस दौरान हुई चर्चा मुख्य रूप से वैश्विक गैस बाजारों और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित रही। पर्शियन गल्फ क्षेत्र में इज़रायल ने अगर कोई भी गलत हरकत या सैन्य दुस्साहसिक कार्रवाई की, तो इसका वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है और ये तबाही की ओर जा सकते सकते हैं। यह गैस आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।"

क्या है जीईसीएफ?

गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ फोरम यानी जीईसीएफ प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय कतर के दोहा में है। जीईसीएफ गैस के उत्पादक और उपभोक्ता देशों के लिए एक मंच के रूप में काम करता है, जहाँ वैश्विक गैस बाजार में स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और मांग-आपूर्ति के संतुलन पर चर्चा होती है। इसमें गैस इंडस्ट्री से संबंधित डेटा एकत्र भी किया जाता है और प्रकाशित भी किया जाता है। जीईसीएफ में सदस्य देशों के बीच तकनीकी आदान-प्रदान, अच्छी कार्यप्रणालियों और प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जाता है। यह फोरम सदस्य देशों के अपने प्राकृतिक गैस संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का भी समर्थन करता है और प्राकृतिक गैस को एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा देता है।

"परजीवी है अमेरिका-इज़रायल सैन्य संबंध"

अराघची ने कुछ दिन पहले अमेरिका (United States of America) और इज़रायल के सैन्य संबंध पर निशाना साधा। अराघची ने सोशल मीडिया पर आंकड़ों का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "पिछले तीन वर्षों में अमेरिका ने इज़रायल की मिसाइल सुरक्षा पर टैक्सपेयर्स के 11 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। इज़रायल की रक्षा के लिए अमेरिका ने खुद इज़रायल से भी ज़्यादा इंटरसेप्टर दागे हैं। अमेरिका और इज़रायल सैन्य संबंध आपसी फायदे वाला सहजीवी संबंध नहीं है, बल्कि परजीवी संबंध है।" आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परजीवी संबंध की स्थिति में परजीवी को ही पूरा फायदा होता है। वहीँ मेजबान/परपोषी वो होता है जो परजीवी को फायदा पहुंचता है, लेकिन इस संबंध में उसे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ता है। अराघची के अनुसार इज़रायल इस सैन्य संबंध में अमेरिका से पूरी तरह से फायदा ले रहा है, जबकि अमेरिका नुकसान झेलते हुए सिर्फ इज़रायल की मदद कर रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

28 Oct 2026, 3:02 PM IST

Published on:

Hindi News / World / अब्बास अराघची ने दी चेतावनी, ‘गल्फ में इज़रायल की गलत हरकत वैश्विक एनर्जी मार्केट को तबाही की ओर धकेल देगी’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

यमन की सेना को हूती विद्रोहियों के खिलाफ मिली कामयाबी, बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के पास कई ठिकानों पर कब्ज़े का दावा

Yemen soldiers
विदेश

Spain Train Accident: स्पेन में बड़ा रेल हादसा, सुबह-सुबह दो ट्रेनें आपस में टकराईं, 39 लोगों की मौत और कई घायल

Train Accident News
विदेश

ईरान ने अमेरिका-इजरायल पर वॉर क्राइम के आरोप, UNSC में तस्वीरें दिखाकर कहा- हमलों में मारे गए 254 बच्चे

Iran war crimes allegations
विदेश

इजरायल: भारतीय मूल के यहूदियों के लिए क्यों जरूरी है यानिव अष्टमकर की जीत?

Benjamin Netanyahu
विदेश

Israel Election 2026: इजरायल चुनाव में नेतन्याहू की वापसी का दावा, ट्रंप बोले-मेरे समर्थन ने पलटी बाजी

Israel Election 2026
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.