ईरान ने अमेरिका-इजरायल पर वॉर क्राइम के आरोप, UNSC में तस्वीरें दिखाकर कहा- हमलों में मारे गए 254 बच्चे

Iran war crimes allegations: संयुक्त राष्ट्र में ईरान के उप राजदूत गुलामहोसैन दर्जी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के मंच से अमेरिका और इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इन दोनों देशों पर ईरानी नागरिकों के खिलाफ युद्ध अपराध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हालिया हमलों में 254 मासूम बच्चों की जान चली गई है। सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए ईरानी राजनयिक ने कहा कि इस पूरे संघर्ष में ईरान कोई आक्रामक देश नहीं है, बल्कि वह इस युद्ध का सबसे बड़ा शिकार और पीड़ित पक्ष है।