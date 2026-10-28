Iran US Tension: ईरान की ट्रंप को दोटूक: ‘वादे तोड़कर बच नहीं सकता अमेरिका’, 14 सूत्रीय समझौते पर छिड़ी नई जंग

Iran 14 Point MoU: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (Iran 14 Point MoU) को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। तेहरान का आरोप है कि वाशिंगटन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अपनी सुविधा के मुताबिक नजरअंदाज करता है। इस विवाद ने युद्धविराम, अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।