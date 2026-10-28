14 सूत्रीय समझौते पर ट्रंप के बयान से भड़का ईरान, कहा- वादे तोड़ने पर अमेरिका को जवाबदेही से छूट नहीं

दूसरी तरफ, टेक्सास के लब्बॉक में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने ईरान के साथ युद्ध शुरू नहीं किया, बल्कि ईरान 1979 से अमरीका के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया और हजारों सैनिकों की जान ली, जबकि बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए। उन्होंने पिछली अमरीकी सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें इस समस्या का समाधान बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन उनमें ऐसा करने का साहस या समझ नहीं थी। युद्ध समाप्त होने के समय को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा कि जब भी मैं चाहूंगा, ईरान के साथ युद्ध खत्म हो जाएगा।