Israel Election 2026: इजरायल चुनाव में नेतन्याहू की वापसी का दावा, ट्रंप बोले-मेरे समर्थन ने पलटी बाजी

इजरायल के आम चुनाव में मतगणना जारी रहने के बीच सत्ता की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। सुबह 7:43 बजे स्थानीय समय तक 55.4 प्रतिशत मतों की गिनती के आधार पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 55 सीटें मिलने का अनुमान था। वहीं, गादी आइज़ेनकोट के येशर पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के खाते में 49 सीटें जाती दिख रही थीं। संयुक्त अरब सूची को 12 और राम पार्टी को चार सीटें मिलने का अनुमान जताया गया।