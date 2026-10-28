इजरायल: भारतीय मूल के यहूदियों के लिए क्यों जरूरी है यानिव अष्टमकर की जीत?

दक्षिणी इजरायल का डिमोना शहर, भारतीय यहूदियों का प्रमुख केंद्र बना। 1980 में बेने इजरायल के कार्यकर्ताओं ने 'किडुम डिमोना' नाम से एक नगरपालिका पार्टी बनाई और नगर परिषद में एक सीट जीती। इसके चार साल बाद समुदाय ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए 'शिलुव' नाम से पार्टी बनाई। पार्टी ने 11वीं नेसेट के चुनाव में हिस्सा लिया। मकसद साफ था– संसद में भारतीय यहूदियों का प्रतिनिधित्व। पार्टी को 5,499 वोट मिले, जो कुल वोटों का 0.3 प्रतिशत था। यह उस समय लागू 1 प्रतिशत के चुनावी थ्रेशोल्ड (न्यूनतम सीमा) से कम था। लिहाजा पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी और जल्द ही खत्म हो गई। हालांकि, भारत में जन्मे कुछ राजनेताओं ने मुख्यधारा की पार्टियों के जरिए 'नेसेट' में काम किया। इनमें से एक थे एली बेन मेनाकेम, जिनका जन्म 1947 में बॉम्बे में हुआ था और जो 1949 में अपने परिवार के साथ इजरायल चले गए थे। वह 1988 से 2006 तक 'नेसेट' का हिस्सा रहे। इस दौरान वे 'अलाइनमेंट', 'लेबर पार्टी' और 'वन इजरायल' गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने सरकार में कई पदों पर भी काम किया और वह 'नेसेट' यानी संसद के डिप्टी स्पीकर भी रहे।