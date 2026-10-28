पाकिस्तान की जहरीली हवा ने करीब 4 साल कम की लोगों की औसत उम्र

वायु प्रदूषण की वजह से पाकिस्तान में छोटे-बड़े सभी शहरों में स्थिति खराब है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर जैसे बड़े पाकिस्तानी शहरों में वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया है और चिंताजनक परिणाम सामने आए है। जमीनी स्तर पर ली गई वायु गुणवत्ता की रीडिंग, सैटेलाइट से मिले आंकड़ों और ईंधन की खपत, वाहनों की संख्या, औद्योगिक गतिविधियों और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों से होने वाले उत्सर्जन के स्थानीय डेटा को मिलाकर तैयार की गई रिपोर्ट के आधार इसके परिणाम सामने आए हैं। इसमें प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान करने के लिए सूक्ष्म कणों, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाईऑक्साइड की जांच की गई है।