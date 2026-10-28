बुल्गारिया के पास कंटेनर जहाज से टकराए 3 समुद्री ड्रोन, काला सागर में बार बार बनाया जा रहा जहाजों को निशाना

यह हादसा बुल्गारिया (Bulgaria) के ब्लैक सी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) में हुआ। लाइबेरिया के झंडे वाला कंटेनर जहाज कालियाकरा से 16 नॉटिकल मील दूर था। यह जहाज इजराइल के हाइफा से रोमानिया के कॉन्स्टान्ता जा रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और इसके दाईं ओर काफी नुकसान हुआ लेकिन फिर भी यह पानी में डूबा नहीं। फिलहाल यह हमला किसने किया, इसका स्पष्ट पता नहीं चला।