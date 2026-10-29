ईरान के कट्टरपंथी से जेडी वेंस की सीधी बात, क्या खुलेगा शांति वार्ता का रास्ता?

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ बातचीत करने की दोबारा कोशिश की है। अमेरिका की तरफ से ये कोशिश ऐसे समय में हुई है, जब अटकलें लगाई जा रही है कि अमेरिकी सेना ईरान पर नए सिरे से हमला कर सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, वेंस ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के पूर्व कमांडर मोहसेन रेजाई को एक पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने जानना चाहा है कि क्या वाशिंगटन डीसी और तेहरान के बीच बातचीत से कोई समाधान निकल सकता है या नहीं? WSJ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी थी।