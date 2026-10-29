Spain Train Accident: स्पेन में लाल सिग्नल के बावजूद दौड़ी ट्रेन! 80 साल में हुए कई भीषण रेल हादसे, 2026 की दो त्रासदियों ने फिर डराया

Spain High-Speed Train Crash: यूरोप की आधुनिक रेल व्यवस्था में शुमार स्पेन का हाई-स्पीड रेल नेटवर्क अब एक भीषण हादसे के कारण सवालों के घेरे में है। मध्य स्पेन के टोलेडो प्रांत में दो यात्री ट्रेनों की टक्कर ने 68 लोगों की जान ले ली, जबकि दर्जनों यात्री अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, रेल सुरक्षा प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ी और लाल सिग्नल के बावजूद ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति मिलने के बीच संभावित संबंध की जांच हो रही है।