Brazil Election Controversy: ब्राजील की राजनीति में बढ़ा टकराव, फ्लावियो ने लूला की जीत को दी चुनौती; ट्रंप ने समर्थन पर साधी चुप्पी

Flavio Bolsonaro True President-Elect: ब्राजील की राजनीति में सत्ता और लोकतंत्र को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे और सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए खुद को देश का ‘असली राष्ट्रपति-निर्वाचित’ घोषित कर दिया है। अमेरिका पहुंच चुके फ्लावियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के समर्थन का जिक्र करते हुए विदेश से विपक्षी आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है।