Amazon में छंटनी के पीछे कंपनी ने बताई बड़ी वजह, सुबह-सुबह ईमेल भेजकर 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

Amazon ने बुधवार को अपने डिवाइसेज और सर्विसेज यूनिट में करीब 250 नौकरियां खत्म करने का फैसला किया। कंपनी ने रॉयटर्स की ओर से पूछे गए सवालों के बाद इस छंटनी की पुष्टि की। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि कुछ पदों को खत्म करने का फैसला लेना आसान नहीं था। हालांकि, उन्होंने छंटनी से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि इस फैसले से अधिकतम 250 पद प्रभावित हुए हैं। इनमें ज्यादातर नौकरियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी हैं।