Amazon में छंटनी के पीछे कंपनी ने बताई बड़ी वजह, सुबह-सुबह ईमेल भेजकर 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

सुबह-सुबह ईमेल भेजकर Amazon ने 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Amazon में एक बार फिर कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आया है। कंपनी ने अपने डिवाइसेज और सर्विसेज यूनिट में करीब 250 कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनी ने कहा कि इस फैसले से कामकाज को ज्यादा कुशल बनाने और प्रोडक्ट रोडमैप के साथ बेहतर तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी। कर्मचारियों को बुधवार सुबह ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दी गई।
Amazon ने बुधवार को अपने डिवाइसेज और सर्विसेज यूनिट में करीब 250 नौकरियां खत्म करने का फैसला किया। कंपनी ने रॉयटर्स की ओर से पूछे गए सवालों के बाद इस छंटनी की पुष्टि की। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि कुछ पदों को खत्म करने का फैसला लेना आसान नहीं था। हालांकि, उन्होंने छंटनी से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि इस फैसले से अधिकतम 250 पद प्रभावित हुए हैं। इनमें ज्यादातर नौकरियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी हैं।
कंपनी ने बताया कि इस कदम का मकसद कामकाज को ज्यादा प्रभावी बनाना और कंपनी की प्रोडक्ट योजनाओं के साथ बेहतर तालमेल बैठाना है। कंपनी का कहना है कि इससे काम करने के तरीके को अधिक कुशल बनाया जा सकेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब Amazon ने पिछले कुछ हफ्तों में कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इनमें नए Kindle ई-रीडर और टैबलेट कंप्यूटर शामिल हैं। कंपनी ने बुधवार को Alexa से चलने वाली नई अलार्म घड़ी और फोटो फ्रेम की भी घोषणा की।
Amazon में कर्मचारियों को छंटनी की जानकारी देने के लिए बुधवार सुबह ईमेल और टेक्स्ट मैसेज भेजे गए। रॉयटर्स की ओर से देखे गए एक ईमेल में कंपनी के डिवाइसेज और सर्विसेज विभाग की मानव संसाधन उपाध्यक्ष चेरी रॉबिन्सन ने कर्मचारियों को बताया कि कंपनी ने अपने संगठनात्मक ढांचे की विस्तृत समीक्षा की है। इसी समीक्षा के बाद कुछ पदों को खत्म करने का फैसला लिया गया।
Amazon में इस महीने छंटनी की यह दूसरी बड़ी खबर है। इससे पहले महीने की शुरुआत में कंपनी ने अपने मुख्य रिटेल डिवीजन में करीब 1,000 पद कम किए थे। अब डिवाइसेज और सर्विसेज यूनिट में हुई कटौती ने एक बार फिर कंपनी के कर्मचारियों की नौकरियों को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। कंपनी गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करने वाली है।
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