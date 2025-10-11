BCCI ने बना लिया मोहसिन नक़वी से बदला लेने का प्लान, इस तरह वैश्विक स्तर होगी घनघोर बेइज्जती!

पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी। (Photo Credit: x/MensCricket)
Asia Cup 2025 Trophy Controversy Update: पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्री, एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नक़वी एशिया कप 2025 ट्रॉफी विजेता भारत को नहीं सौंपना चाहते। भारतीय टीम के उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद वह ट्रॉफी लेकर फरार हो गए थे। वहीं, शुक्रवार को खबरों में दावा किया गया कि नकवी अभी भी टीम इंडिया को व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी देने पर अड़े हुए हैं और ट्रॉफी अभी भी उनके एसीसी कार्यालय में बंद है। नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी अनुमति के बगैर ट्रॉफी किसी को भी न सौंपी जाए। इसी बीच खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने उनसे इसका बदला लेने की योजना बना ली है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को वैश्विक संस्था के निदेशक पद से बर्खास्त करने का अनुरोध करने की योजना बनाई। जल्द ही भारत एसीसी अध्यक्ष नकवी के आचरण का मुद्दा आईसीसी के सामने उठाने वाला है।
रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से ये भी बताया गया कि नक़वी को ट्रॉफी भारतीय टीम को खुद सौंपने पर जोर देने या भारत भेजने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि बीसीसीआई एशिया कप का आधिकारिक मेजबान है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पीसीबी या मोहसिन नक़वी के लिए इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होने वाले हैं।
बता दें कि जब 30 सितंबर को एशियन क्रिकेट काउंसिल की दुबई में वार्षिक आम बैठक हुई थी, तक नकवी ने स्पष्ट कहा था कि वह एशिया कप 2025 ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को यूं ही नहीं सौंपने वाले हैं। इस बात को अब करीब दो सप्ताह होने को जा रहे हैं, लेकिन नकवी अपनी मांग से टस से मस नहीं हो रहे हैं।
रिपोर्ट में नकवी के एक करीबी सूत्र के हवाले से ये भी बताया गया है कि एशिया कप की ट्रॉफी अभी भी दुबई स्थित एसीसी कार्यालय में ही रखी हुई है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी अनुमति के बगैर किसी को भी ट्रॉफी स्थानांतरित या सौंपी नहीं जाए। नकवी ने साफ कहा है कि वे ही (जब भी संभव होगा) व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी टीम इंडिया या बीसीसीआई को सौंपेंगे।
