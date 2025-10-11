Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

BCCI ने बना लिया मोहसिन नक़वी से बदला लेने का प्लान, इस तरह वैश्विक स्तर होगी घनघोर बेइज्जती!

Asia Cup 2025 Trophy Controversy: PCB अध्यक्ष मोहसिन नक़वी भारत को एशिया कप की ट्रॉफी सौंपने को तैयार नहीं है। ये ट्रॉफी अभी भी ACC के दुबई स्थित कार्यालय में ही है। इसी बीच BCCI ने नकवी को सबक सिखाने के लिए योजना बना ली है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 11, 2025

Asia Cup 2025 Trophy Controversy

पीसीबी अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी। (Photo Credit: x/MensCricket)

Asia Cup 2025 Trophy Controversy Update: पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्री, एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नक़वी एशिया कप 2025 ट्रॉफी विजेता भारत को नहीं सौंपना चाहते। भारतीय टीम के उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद वह ट्रॉफी लेकर फरार हो गए थे। वहीं, शुक्रवार को खबरों में दावा किया गया कि नकवी अभी भी टीम इंडिया को व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी देने पर अड़े हुए हैं और ट्रॉफी अभी भी उनके एसीसी कार्यालय में बंद है। नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी अनुमति के बगैर ट्रॉफी किसी को भी न सौंपी जाए। इसी बीच खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने उनसे इसका बदला लेने की योजना बना ली है।

बीसीसीआई ने बनाई ये योजना

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को वैश्विक संस्था के निदेशक पद से बर्खास्त करने का अनुरोध करने की योजना बनाई। जल्द ही भारत एसीसी अध्यक्ष नकवी के आचरण का मुद्दा आईसीसी के सामने उठाने वाला है।

रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से ये भी बताया गया कि नक़वी को ट्रॉफी भारतीय टीम को खुद सौंपने पर जोर देने या भारत भेजने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि बीसीसीआई एशिया कप का आधिकारिक मेजबान है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पीसीबी या मोहसिन नक़वी के लिए इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होने वाले हैं।

आम बैठक को भी करीब दो सप्ताह बीते

बता दें कि जब 30 सितंबर को एशियन क्रिकेट काउंसिल की दुबई में वार्षिक आम बैठक हुई थी, तक नकवी ने स्पष्ट कहा था कि वह एशिया कप 2025 ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को यूं ही नहीं सौंपने वाले हैं। इस बात को अब करीब दो सप्ताह होने को जा रहे हैं, लेकिन नकवी अपनी मांग से टस से मस नहीं हो रहे हैं।

एसीसी कार्यालय में ही रखी हुई ट्रॉफी

रिपोर्ट में नकवी के एक करीबी सूत्र के हवाले से ये भी बताया गया है कि एशिया कप की ट्रॉफी अभी भी दुबई स्थित एसीसी कार्यालय में ही रखी हुई है। उन्होंने  स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी अनुमति के बगैर किसी को भी ट्रॉफी स्थानांतरित या सौंपी नहीं जाए। नकवी ने साफ कहा है कि वे ही (जब भी संभव होगा) व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी टीम इंडिया या बीसीसीआई को सौंपेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

11 Oct 2025 02:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / BCCI ने बना लिया मोहसिन नक़वी से बदला लेने का प्लान, इस तरह वैश्विक स्तर होगी घनघोर बेइज्जती!

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI: दूसरे सेशन का खेल समाप्त, वेस्टइंडीज का चायकाल तक पहली पारी में स्कोर 26/1

क्रिकेट

IND vs WI: शुभमन गिल ने शतक के साथ रच दिया इतिहास, बैक-टू-बैक कई रिकॉर्ड किए चकनाचूर

Shubman Gill
क्रिकेट

Birthday Special: भारत के ‘डॉन ब्रैडमैन’, जिन्हें अपनी टीम में बतौर ओपनर शामिल करना चाहता था इंग्लैंड

क्रिकेट

शुभमन गिल ने रचा इतिहास, ऋषभ पंत का रिकॉर्ड ध्वस्त कर बने नंबर-1 भारतीय बल्लेबाज

Shubman Gill becomes leading run scorer for India in WTC
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025: इन पांच महिला बल्लेबाजों ने जड़े हैं वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के, लिस्ट में एक भारतीय शामिल

indian women cricketer
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.