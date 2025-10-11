BCCI ने बना लिया मोहसिन नक़वी से बदला लेने का प्लान, इस तरह वैश्विक स्तर होगी घनघोर बेइज्जती!

Asia Cup 2025 Trophy Controversy Update: पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्री, एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नक़वी एशिया कप 2025 ट्रॉफी विजेता भारत को नहीं सौंपना चाहते। भारतीय टीम के उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद वह ट्रॉफी लेकर फरार हो गए थे। वहीं, शुक्रवार को खबरों में दावा किया गया कि नकवी अभी भी टीम इंडिया को व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी देने पर अड़े हुए हैं और ट्रॉफी अभी भी उनके एसीसी कार्यालय में बंद है। नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी अनुमति के बगैर ट्रॉफी किसी को भी न सौंपी जाए। इसी बीच खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने उनसे इसका बदला लेने की योजना बना ली है।