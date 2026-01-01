2026 में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे 7 ODI सीरीज, जानें कब-कब खेले जाएंगे मुकाबले? नोट कर लीजिये पूरा शेड्यूल

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली। (Photo Credit - IANS)
Rohit Sharma and Virat Kohli Matches in 2026: टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली एकमात्र वनडे फॉर्मेट में ही देश के लिए खेलते हैं। रोहित ने मई 2025 में अपने टेस्ट रिटायरमेंट की घोषणा की थी और कुछ दिनों बाद कोहली ने भी ऐसा ही किया। इससे पहले दोनों ने जून 2024 में भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद टी20 से संन्यास ले लिया था। अब नया साल शुरू हो गया है। ऐसे में फैंस के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि वह अपने इन चहेतों को 2026 में कब-कब और कौन-सी सीरीज में देख पाएंगे? तो आइये आज हम आपको बताते हैं कि भारतीय टीम इस साल किस-किसके साथ वनडे सीरीज खेलेगी।
भारत बनाम न्यूजीलैंड घरेलू सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होने जा रहा है। पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा, दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट और तीसरा वनडे 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। भारत में आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टारस्पोर्ट्स नेटवर्क है, जिसके विभिन्न चैनल पर इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। वहीं, जियोहॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी।
भारत को अफगानिस्तान की मेजबानी में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसकी तारीखें और वेन्यू अभी घोषित नहीं हुए हैं।
भारत जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करेगा, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। पहला वनडे 14 जुलाई को (एजबेस्टन, बर्मिंघम), दूसरा वनडे 16 जुलाई को (सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ) और तीसरा वनडे 19 जुलाई (लॉर्ड्स, लंदन) को खेला जाएगा। इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार और लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स पर होगा।
2026 के रोड मैप में एक घरेलू वनडे सीरीज भी शामिल है, जिसके फिक्स्चर का अभी इंतजार है।
न्यूजीलैंड में एक और तीन मैचों की वनडे सीरीज़ लिस्टेड है, लेकिन अभी तारीखें और वेन्यू पेंडिंग हैं।
श्रीलंका के खिलाफ एक होम सीरीज भी तय है, जिसकी डिटेल्स अभी कन्फर्म होना बाकी है।
भारत का बांग्लादेश का पोस्टपोन हुआ व्हाइट-बॉल टूर अब सितंबर 2026 के लिए टाल दिया गया है।
