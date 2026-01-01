2026 में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे 7 ODI सीरीज, जानें कब-कब खेले जाएंगे मुकाबले? नोट कर लीजिये पूरा शेड्यूल

Rohit Sharma and Virat Kohli Matches in 2026: टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास लेने के बाद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली एकमात्र वनडे फॉर्मेट में ही देश के लिए खेलते हैं। रोहित ने मई 2025 में अपने टेस्ट रिटायरमेंट की घोषणा की थी और कुछ दिनों बाद कोहली ने भी ऐसा ही किया। इससे पहले दोनों ने जून 2024 में भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद टी20 से संन्यास ले लिया था। अब नया साल शुरू हो गया है। ऐसे में फैंस के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि वह अपने इन चहेतों को 2026 में कब-कब और कौन-सी सीरीज में देख पाएंगे? तो आइये आज हम आपको बताते हैं कि भारतीय टीम इस साल किस-किसके साथ वनडे सीरीज खेलेगी।