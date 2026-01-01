1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

2026 में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे 7 ODI सीरीज, जानें कब-कब खेले जाएंगे मुकाबले? नोट कर लीजिये पूरा शेड्यूल

Rohit Sharma and Virat Kohli Matches in 2026: रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके है और अब सिर्फ वनडे में ही देश का प्रतिनिधित्‍व करते हैं। साल 2026 में इन दोनों स्‍टार को कब-कब और कौन-सी सीरीज खेलते देखा जा सकता है? आइये आपको बताते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 01, 2026

Rohit Sharma and Virat Kohli Matches in 2026

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली। (Photo Credit - IANS)

Rohit Sharma and Virat Kohli Matches in 2026: टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास लेने के बाद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली एकमात्र वनडे फॉर्मेट में ही देश के लिए खेलते हैं। रोहित ने मई 2025 में अपने टेस्ट रिटायरमेंट की घोषणा की थी और कुछ दिनों बाद कोहली ने भी ऐसा ही किया। इससे पहले दोनों ने जून 2024 में भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद टी20 से संन्यास ले लिया था। अब नया साल शुरू हो गया है। ऐसे में फैंस के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि वह अपने इन चहेतों को 2026 में कब-कब और कौन-सी सीरीज में देख पाएंगे? तो आइये आज हम आपको बताते हैं कि भारतीय टीम इस साल किस-किसके साथ वनडे सीरीज खेलेगी।

भारत बनाम न्यूजीलैंड (3 वनडे, जनवरी 2026)

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड घरेलू सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होने जा रहा है। पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा, दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट और तीसरा वनडे 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। भारत में आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टारस्पोर्ट्स नेटवर्क है, जिसके विभिन्‍न चैनल पर इस सीरीज का लाइव टेलीकास्‍ट किया जाएगा। वहीं, जियोहॉटस्‍टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी।

अफगानिस्तान बनाम भारत (3 वनडे)

भारत को अफगानिस्तान की मेजबानी में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसकी तारीखें और वेन्‍यू अभी घोषित नहीं हुए हैं।

भारत का इंग्लैंड का दौरा (3 वनडे, जुलाई 2026)

भारत जुलाई में इंग्‍लैंड का दौरा करेगा, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। पहला वनडे 14 जुलाई को (एजबेस्टन, बर्मिंघम), दूसरा वनडे 16 जुलाई को (सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ) और तीसरा वनडे 19 जुलाई (लॉर्ड्स, लंदन) को खेला जाएगा। इस सीरीज की लाइव स्‍ट्रीमिंग जियोहॉटस्‍टार और लाइव टेलीकास्‍ट सोनी स्पोर्ट्स पर होगा।

वेस्टइंडीज बनाम भारत (3 वनडे)

2026 के रोड मैप में एक घरेलू वनडे सीरीज भी शामिल है, जिसके फिक्स्चर का अभी इंतजार है।

न्यूजीलैंड का दौरा (3 वनडे)

न्यूजीलैंड में एक और तीन मैचों की वनडे सीरीज़ लिस्टेड है, लेकिन अभी तारीखें और वेन्‍यू पेंडिंग हैं।

श्रीलंका बनाम भारत (3 वनडे, 2026)

श्रीलंका के खिलाफ एक होम सीरीज भी तय है, जिसकी डिटेल्स अभी कन्फर्म होना बाकी है।

भारत का बांग्लादेश (सितंबर 2026)

भारत का बांग्लादेश का पोस्टपोन हुआ व्हाइट-बॉल टूर अब सितंबर 2026 के लिए टाल दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

01 Jan 2026 09:47 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 2026 में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे 7 ODI सीरीज, जानें कब-कब खेले जाएंगे मुकाबले? नोट कर लीजिये पूरा शेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सरफराज खान को 75 गेंदों पर 157 रनों की धमाकेदार पारी के बाद भी इस बात का रह गया मलाल

Sarfaraz Khan Latest News
क्रिकेट

Sarfaraz Khan की दमदार बल्‍लेबाजी के मुरीद हुए अश्विन ने CSK से कर डाली बड़ी डिमांड

R Ashwin on Sarfaraz Khan
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी किया टीम का ऐलान, कूपर समेत इन 3 दिग्गजों की हुई वापसी

Australia Squad Announce
क्रिकेट

विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा संग मनाया नए साल का जश्‍न, पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

Virat Kohli Anushka Sharma celebrate New Year
क्रिकेट

खालिदा जिया के निधन के चलते अब BCB को बदलना पड़ गया BPL का पूरा शेड्यूल

BCB changed BPL 2025-26 schedule
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.