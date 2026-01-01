IPL खेल चुके इस देश के मौजूदा कप्तान पर टूटा दुखों का पहाड़, 13 वर्षीय भाई की अचानक मौत से घर में पसरा मातम

जिम्बाब्वे क्रिकेट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बोर्ड जिम्बाब्वे टी20 टीम के कप्तान सिकंदर रजा, उनके परिवार और उनके प्यारे छोटे भाई मुहम्मद महदी की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है। जिनकी 29 दिसंबर 2025 को हरारे में महज 13 साल की उम्र में मौत हो गई। महदी को हीमोफीलिया था। दुख की बात है कि सेहत से जुड़ी परेशानियों की वजह से उनकी मृत्‍यु हुई है। उनके शरीर को 30 दिसंबर 2025 को हरारे स्थित वॉरेन हिल्स कब्रिस्तान में दफन किया गया है। जिम्‍बाब्‍वे क्रिकेट बोर्ड, मैनेजमेंट, खिलाड़ी और पूरा स्टाफ इस दुख की घड़ी में रजा और उनके परिवार के साथ एकजुटता से खड़ा है। अल्लाह रजा को हिम्‍मत और सुकून दे और महदी की आत्मा को शांति प्रदान करे। रजा ने अपने एक्स अकाउंट से जिम्बाब्वे क्रिकेट की पोस्‍ट पर दिल तोड़ने वाले इमोजी से जवाब दिया है।