IPL खेल चुके इस देश के मौजूदा कप्तान पर टूटा दुखों का पहाड़, 13 वर्षीय भाई की अचानक मौत से घर में पसरा मातम

जिम्बाब्वे टी20 टीम के कप्तान सिकंद्रर रजा का छोटा भाई मोहम्मद महदी। (फाइल फोटो: एक्स@/ZimCricketv)
Sikandar Raza Younger Brother Passed Away: इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के लिए दो सीजन खेलने वाले जिम्बाब्वे टी20 टीम के मौजूदा कप्तान सिकंदर रजा और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने जानकारी दी है कि उनके छोटे भाई मोहम्मद महदी की 13 साल की उम्र में मौत हो गई है। महदी को वॉरेन हिल्स कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक किया गया है। बोर्ड ने बताया कि रजा के भाई को हीमोफीलिया नामक बीमारी थी, जो एक रेयर जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इस बीमारी में खून ठीक से जमता नहीं है। बोर्ड ने इस दुख की घड़ी में रजा और उनके परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है।
जिम्बाब्वे क्रिकेट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बोर्ड जिम्बाब्वे टी20 टीम के कप्तान सिकंदर रजा, उनके परिवार और उनके प्यारे छोटे भाई मुहम्मद महदी की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है। जिनकी 29 दिसंबर 2025 को हरारे में महज 13 साल की उम्र में मौत हो गई। महदी को हीमोफीलिया था। दुख की बात है कि सेहत से जुड़ी परेशानियों की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उनके शरीर को 30 दिसंबर 2025 को हरारे स्थित वॉरेन हिल्स कब्रिस्तान में दफन किया गया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड, मैनेजमेंट, खिलाड़ी और पूरा स्टाफ इस दुख की घड़ी में रजा और उनके परिवार के साथ एकजुटता से खड़ा है। अल्लाह रजा को हिम्मत और सुकून दे और महदी की आत्मा को शांति प्रदान करे। रजा ने अपने एक्स अकाउंट से जिम्बाब्वे क्रिकेट की पोस्ट पर दिल तोड़ने वाले इमोजी से जवाब दिया है।
सिकंदर रजा आखिरी बार आईएलटी टी20 2025 के दौरान शारजाह वॉरियर्स के लिए खेलते नजर आए थे। उस टूर्नामेंट में उन्होंने 10 मैचों में 171 रन और 10 विकेट अपने नाम किए थे। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद उनकी टीम 10 में से तीन मैच जीत सकी और प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो गई। अब रजा फरवरी में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलते नजर आएंगे। जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और ओमान के ग्रुप में है। उसका पहला मैच 9 फरवरी को ओमान से है।
बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग में सिकंदर रजा ने 2023 और 2024 के दो सीजन पंजाब किंग्स के लिए खेले हैं। उन्होंने आईपीएल 2026 के लिए भी अपना नाम रजिस्टर्ड कराया था, लेकिन दुर्भाग्य से आईपीएल के मिनी ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल सका।
