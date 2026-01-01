सपने इतनी जल्दी सच नहीं होते… सरफराज खान को 75 गेंदों पर 157 रनों की धमाकेदार पारी के बाद भी इस बात का रह गया मलाल

Sarfaraz Khan Latest News: सरफराज खान लंबे समय से घरेलू क्रिकेट शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पा रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्‍होंने एक बार फिर शानदार पारी खेलकर सेलेक्‍टर्स का ध्‍यान खींचा है। गोवा के खिलाफ बुधवार को सरफराज ने जयपुर के जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड में सिर्फ 75 गेंदों पर 157 रनों की तूफानी पारी खेलकर मुंबई को 87 रनों से जीत दिलाई। यह मुंबई की लगातार चौथी जीत है, जिसने मुंबई को विजय हजारे ट्रॉफी एलीट ग्रुप-सी टेबल में टॉप पर बनाए रखा और गोवा की लगातार तीन मैचों की जीत के सिलसिला खत्म कर दिया।