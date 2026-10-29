तमिलनाडु में 17 कैदियों के फरार होने के बाद बड़ा एक्शन, जेल महानिदेशक संदीप राय राठौड़ का तबादला

के. शंकर इससे पहले भी जेल एवं सुधार सेवा विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने 2 जनवरी को इस पद का कार्यभार ग्रहण किया था। हालांकि, 3 जून को उनका तबादला प्रवर्तन ब्यूरो सीआईडी में कर दिया गया था। इसके बाद संदीप राय राठौड़ को जेल विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। अब सरकार ने एक बार फिर शंकर को इस विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है।